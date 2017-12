Große Fürsprecher für einen Nationalpark Rhön

Im Mai hatte sich das Bündnis gegründet. Das Ziel: Den Menschen da draußen eine Plattform bieten, die einen Nationalpark in der Rhön für eine gute Idee halten. Es soll aufgeklärt werden darüber, wie wertvoll die Rhön als Naturraum ist und es sollen sachliche Antworten gegeben werden auf die Befürchtungen, Kritiken und Vorbehalte, die Nationalparkgegner äußern. "Das Thema Nationalpark hat keine Pro- und Contra-Lager verdient, sondern eine sachliche, naturschutzfachliche Auseinandersetzung. 80 000 Aufrufe auf unserer Homepage seit Mai zeigt, wie groß das Interesse an diesem Thema ist", sagt Claus Schenk, einer der Initiatoren des Bündnisses Nationalpark Rhön.



Um die sachliche Diskussion voranzubringen, hatte die Vereinigung am Freitagabend zum Fachsymposium unter dem Motto "Der länderübergreifende Biodiversitätsnationalpark Rhön" in den Bad Kissinger Rossini-Saal eingeladen. Rund 200 Gäste aus Politik, Naturschutzverbänden, Wirtschaft und Vereinen waren gekommen, um Experten wie Hubert Weiger, Vorsitzender Bund Naturschutz Deutschland (BUND), und Detlev Drenckhahn, Ehrenpräsident der World Wild Fund For Nature (WWF) Deutschland, zuzuhören. "Größere Stimmen für die Rhön können Sie nicht kriegen, als die, die heute hier sind", freut sich Schenk.



Und diese Stimmen stellten mit deutlichen Worten die Vorzüge der Rhön heraus. "Die Rhön ist als potenzielles Nationalparkgebiet von besonderer Bedeutung. Sie ist ein Hotspot der Biodiversität", sagte beispielsweise der BUND-Vorsitzende Weiger. Von Muschelkalk bis zum Basaltgestein, vom Saaletal bis in die Kuppen der langen Rhön, von der offenen Wiese bis zum Buchenwald. "Das ist eine der vielfältigsten Landschaften, die wir haben", erklärte er, und: "Ein Nationalpark Rhön mit Schwerpunkt in Bayern und einem Teil in Hessen bietet eine hervorragende Chance, naturnahe Räume zu erhalten."



Sowohl Weiger, als auch WWF Ehrenpräsident Drenckhahn mahnten an, dass ein dritter Nationalpark in Bayern benötigt wird. Sie verwiesen auf die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, mit der Deutschland eine UN-Konvention umsetzen will. Bereits in den 1990er Jahren hatte die Bundesrepublik sich verpflichtet, bis 2020 unter anderem zehn Prozent aller Staatswälder der Natur zu überlassen. Davon sei man noch weit entfernt. Drenckhahn: "Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für Ministerpräsident Seehofer, weil er zur Einhaltung der Biodiversitätsstrategie steht."



Der WWF befürworte einen Nationalpark Rhön, wenn der sich an die internationalen Vorgaben halte, sprich: 10 000 Hektar Fläche müssen in das Schutzgebiet eingebracht werden, davon 7500 als Kernzone. Auch Drenckhahn sprach sich für den den länderübergreifenden Ansatz aus und hob die hohe Landschafts- und Artenvielfalt hervor. Die Rhön sei beispielsweise ein Sammelbecken, in der verschiedenste klimatische Pflanzengesellschaften aufeinandertreffen. Ein Nationalpark würde das weiter fördern. "Es kann in der Rhön etwas entstehen, das so nirgendwo sonst gibt", betonte er.



Andreas von Lindeiner, Artenschutzbeauftragter beim Landesbund für Vogelschutz, unterstrich den Wert der Rhön als Lebensraum für bedrohte Vogelarten wie Schwarzstorch, Wachtelkönig und Grauspecht. Ein Nationalpark diene dem Erhalt und der Wiederherstellung dezimierter Populationen. Aus fachlicher Sicht besonders als Suchräume geeignet seien Areale rund um die Schwarzen Berge, die lange Rhön sowie eine bereits in Hessen liegende Fläche nördlich des Truppenübungsplatzes Wildflecken. Welche Gebiete davon aber letztlich in einen Nationalpark aufgenommen werden können, bleibe abzuwarten.



Ein weiterer zentraler Punkt des Abends war die Frage, ob sich ein möglicher Nationalpark mit dem bestehenden Unesco Biosphärenreservat verträgt. Die Rhön brauche zwar eine maßgeschneiderte Lösung, in der die charakteristische Verzahnung zwischen Wald und Offenland genau berücksichtigt werde, aber es sei möglich, erklärte Michael Geier, Leiter der bayerischen Biosphärenverwaltung. "Es ist weltweit die Standardlösung, dass ein Nationalpark den Kern eines Biosphärenreservats ausmacht."



Die Experten sind einhellig der Ansicht, dass ein Nationalpark die Rhön wirtschaftlich stärken würde. Es würden neue Arbeitsplätze geschaffen und mehr Gelder in die Region fließen. "Ein Nationalpark ist ein ökologischer Motor für die Wirtschaft", sagte Jürgen Steinhoff, Leiter der Höheren Naturschutzbehörde von Unterfranken. Wie er berichtet, hat das Haus der Schwarzen Berge in Oberbach seit Beginn der Nationalparkdiskussion einen Besucherzuwachs von neun Prozent verzeichnet. "International sind Nationalparks die Anziehungspunkte und die touristischen Marken schlechthin. Das ist in Deutschland genauso", erläuterte Michael Geier. In Sachen Image bei Touristen könne die Rhön als Biosphärenreservat etwa gegen den Bayerischen Wald nicht mithalten. "Ein Nationalpark würde uns im Ranking weit nach vorne bringen."