Grabstein an neuem Standort

Die Stern-Schwestern hatten auf dem Friedhof Hausen eine Grabstelle, in der als letzte die frühere Oberin Schwester Gottlinde begraben wurde. Als sich im letzten Jahr kein Betreuer für die Grabstelle mehr meldete, haben die Stadt als Träger des Friedhofs mit der Pfarrei Heilig Kreuz Hausen ein Abkommen getroffen, dass der Schwestern-Grabstein auf Dauer im kreiseigenen Hof des ehemaligen Klosters aufgestellt wird.



Im Januar versetzt

Die nötigen Arbeiten wurden im Januar dieses Jahres von dem Steinmetzbetrieb Benno Schlereth aus Stralsbach ausgeführt. Der Grabstein steht nun in der Mitte des ehemaligen Klosterhofes, in dem die Stern-Schwestern fast 120 Jahre lang für die Kinder- und später für die Altenbetreuung tätig waren. Das ehemalige Kloster gehört seit 1859 dem Landkreis Bad Kissingen und ist heute Dienststelle des Landratsamts.

Die Stern-Schwestern aus Augsburg hatten 1859 unter dem Namen "Rettungsanstalt St. Marien-Pflege" vom Distrikt Kissingen (heute Landkreis) das frühere Kloster Hausen als Kinder- und Schulheim übernommen. Der Betrieb musste Mitte 1959 aufgegeben werden. Einige der Schwestern haben noch bis 1992 im Dienst des St. Elisabethen-Vereins in Hausen den Kindergarten und auch die Krankenpflege betreut. Das Schwestern-Grab im Hausener Friedhof ist dem Stil nach wohl zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg entstanden. Von den dort erfassten Schwestern sind nur zwei Schwestern aus der Nachkriegszeit noch heute bekannt, wobei die Schwester Herluka, die von 1927 bis 1989 in Hausen als Krankenpflegerin und Küsterin unermüdlich tätig war, sogar in der Mitte des Grabsteins erfasst ist. Die noch heute unvergessene und originelle Klosterfrau ist allerdings 1997 in Fünfstetten in Schwaben bestattet worden. Ihre Grabinschrift bedürfte der Auffrischung. In Hausen wurde 1987 die frühere Oberin Schwester Gottlinde aus dem unterfränkischen Michelbach (heute Stadt Alzenau) als letzte Stern-Schwester bestattet. Im 4. Band der Chronik von Hausen und Kleinbrach, der noch heuer erscheinen soll, wird ein großer Abschnitt dem Wirken der Stern-Schwestern gewidmet sein.