Glanzvolles Patrozinium in der St. Elisabethkirche

Die Mitgestaltung des Patroziniums in der Garitzer St. Elisabethkirche durch den Kirchenchor St. Elisabeth unter der Leitung von Christine Stumpf verlieh dem Festgottesdienst seinen besonders würdigen Akzent.



In das Patrozinium war auch das 40-jährige Bestehen des Kirchenchors integriert. Am Ende des Festgottesdienstes, den Pfarrer Eddie Ziegler zelebrierte, wurden vier Chormitglieder besonders geehrt, die dem Chor seit seiner Gründung vor 40 Jahren die Treue hielten. Es waren Carmen Bold, Adolf Geßner, Ruth Henz und Leopoldine Wiesner.



Pfarrer Ziegler wies in seinen einführenden Worten auf den "Welttag der Armen" hin, der auf Papst Franziskus zurückgehe. Im festlichen Gottesdienst sang der Kirchencho), unterstützt von Orgel und Streichern, die "Messa alla sette cento", komponiert von Wolfram Menschick, und "Ave Verum" von Wolfgang Amadeus Mozart. Dankesworte für die Mitwirkung des Kirchenchors sprachen am Ende Pfarrer Eddie Ziegler und Chorleiterin Christine Stumpf. Letztere nahm auch die Gelegenheit wahr, potenzielle Sängerinnen und Sänger für die Mitwirkung im Kirchenchor zu gewinnen.