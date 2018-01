Gesangverein Garitz hat Kinderchor gegründet

Zu Besuch im Probensaal des Gesangvereins im Gemeindehaus Garitz: 21 kleine Sängerinnen und Sänger sitzen im Halbkreis auf Kinderstühlen, kleben sich stolz ihren Namen auf die Brust. "Stellt Euch vor, es ist morgens, ihr wacht auf, was macht ihr dann"? fragt Antje Kopp in die Runde. "Wir stehen auf ruft es". "Das machen wir jetzt auch, fordert die staatlich geprüfte Kinder- und Jugendchorleiterin auf. "Also: Alle aufstehen, gähnen, strecken" macht sie vor, die Kinder sind voll dabei, haben Spaß an der Bewegung, am Nachmachen, am Lautmalen. Pädagogisch geschickte Atemübungen mit Spaßfaktor!



Dann geht man gemeinsam zu Schule: Erst wird gebummelt, dann gegangen und später gerannt. Alles auf der Stelle, aber schon sind alle locker, machen ohne Scheu mit, als erste Sprechübungen eingeflochten werden. Auf dem Weg in den Zoo werden dann schon Tierlaute imitiert. Schafe, Bären, Perlhühner. Erst als Sprechgesang, dann mit Melodie unterlegt und gemeinsam gesungen. Ein erstes Chorerlebnis!



"Jetzt probieren wir das als Kanon. Die Bären fangen an". Mit gesungenen Spielen motiviert Antje Kopp die Kinder, denn Freude am Singen will sie kindgerecht vermitteln: "Da gibt es ausgezeichnete pädagogische Literatur", meint sie. Bekannte Kinderlieder einfach nachsingen, bringt auf Dauer zu wenig Spaß.. Auch die populären Kinder CD, etwa von Rolf Zuckowski oder Fredrik Vahle, eignen sich weniger: "Das sind Kinderschlager, von Erwachsenen gesungen. Für kleine Kinder viel zu tief gesetzt, meint die Expertin.



Viel versprechender Start

Es ist die zweite Probe eines zukunftsweisenden Projekts des Garitzer Gesangvereins. In der Schule waren Flyer verteilt worden: 18 Kinder waren beim ersten Treffen. Das hat Spaß gemacht, denn alle sind wieder gekommen und Stefan Ammersbach, Betreuer des Projekts freut sich, dass er drei Neulinge begrüßen kann: "Mit Frau Kopp, die viel Erfahrungen im Chorwesen mitbringt und speziell für Kinder gut ausgebildet ist, haben wir prima Voraussetzungen, dass unser Kinderchorprojekt ein Erfolg wird" meint Ammersbach, der auch den "Chor InTakt" innerhalb des "Gesangvereins von 1883" erfolgreich führt.



Vorsitzender Georg Riedmann verfolgt die Probe mit Interesse und meint: "Es ist ein weiterer Schritt, den Gesang in Garitz zeitgemäß weiter zu entwickeln. Die Generation nach uns wird es uns vielleicht danken".



Auftritt bei der Landesgartenschau

Das meint auch Mirko Keß aus Garitz, dessen ganze Familie mit Musik und Gesang verbunden ist. Der Großvater war schon mal Vorstand im Gesangverein, Ehefrau Caroline stammt auch aus einer musikalischen Familie, da ist doch klar, dass Tochter Helen -sie ist sechs- beim Kinderchor dabei ist. Sie hat sogar zwei Freundinnen mitgebracht. Laurenz -er ist schon neun und sein Papa Martin singt im Garitzer Chor- hat klare Vorstellungen. Er singt und hört gern Musik, hat auch schon einen Lieblingssänger, schwärmt für "Falco", den schon lange und viel zu früh verstorbenen "ersten weißen Rapper" der mit "Rock me Amadeus" unsterblich geworden ist. Mama Maren Schmitt hat nichts dagegen und hofft, dass Laurenz bei der Stange bleibt und die Proben fleißig besucht. Das verspricht er, nicht nur weil er für jeden Probenbesuch einen Stempel in sein Anwesenheitsbüchlein bekommt und wenn es voll ist, ein kleines Geschenk. Nein er will auch dabei sein, wenn der Kinderchor im Mai in Würzburg bei der Landesgartenschau einen ersten Auftritt hat. Vielleicht ein Ansporn für noch mehr Garitzer Kinder-Lerchen.