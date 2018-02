Gesangverein "Eintracht" Haard bestätigt seine Vorsitzende im Amt

Ulrike Schramm bleibt Vorsitzende des Gesangvereins "Eintracht" in Haard. Sie wurde in der Generalversammlung wiedergewählt. Ihre Stellvertreter sind Inge Back und Sonja Eckert. Die Kasse führt weiterhin Claudia Krakofsky, Schriftführerin ist Ruth Heim, Notenwartin Nortrud Diez. Als Kassenprüfer fungieren Gabi Röder und Helga Reichel.



Im Jahresrückblick berichtete Ulrike Schramm, dass der Verein aus 101 Mitgliedern besteht. Davon bilden 14 Sängerinnen den Frauenchor. An den Chorproben nahmen im Schnitt 80 Prozent der Aktiven teil. Als eifrigste Probenbesucherin wurde Erika Maresch ermittelt.



Chorleiterin Eva Duda bat darum, die Probenarbeit ernst zu nehmen. Die Qualität des Chores solle erhalten bleiben. Sie wünschte sich, dass bei jeder Chorprobe mindestens drei Sängerinnen pro Stimme anwesend sind. Bürgermeister Stephan Schmitt dankte für die Unterstützung beim Besuch der französischen Partnergemeinde St-Marcel bei der Maibaumfeier in Haard.



Ulrike Schramm wünschte sich mehr entgegenkommen von der Gemeinde bei der Mietung der Schulturnhalle. Sie kündigte an, dass in diesem Jahr der Chor die Karfreitags Liturgie gestaltet, am Weinfestsingen in Bad Neustadt und im Oktober am Jubiläumskonzert des FSB in Oberelsbach teilnimmt. Außerdem findet im Mai wieder ein Mariensingen statt. Ein Nachmittags-Adventskonzert ist im November geplant, die Christmette wird wieder vom Chor umrahmt und am KAB-Altentag in Nüdlingen nimmt der Chor ebenfalls teil.



Die Versammlung beschloss schließlich noch, dass Grabreden nur noch bei Beerdigungen von Ehrenmitgliedern gehalten werden.



Weiter machte Ulrike Schramm auf die vier Theateraufführungen in der Schulturnhalle aufmerksam die, am 24./25. März und am 1., und 2. April, in der Schulturnhalle in Haard stattfinden. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Die lustige Komödie in drei Akten heißt: "Immer diese Schwiegermütter".