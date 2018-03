Gerhard Fischer 40 Jahre Kassier beim FC Eltingshausen

Zur Jahreshauptversammlung des FC Frankonia Eltingshausen begrüßte Sport-Vorstand

Arne Moritz 43 Vereinsmitglieder.



Über die 1. Fußball-Mannschaft berichtete Steffen Hartung. Dank des Trainergespanns Alexander

Schott und Christian Ament schaffte das Team als Meister der B-Klasse den Sprung wieder in der A-Klasse. Hier lief es erst zum Ende der Vorrunde, was wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt. Für die kommende Runde wird Eltingshausen mit der 2. Mannschaft des FC Rottershausen eine Spielgemeinschaft bilden. Alexander Schott übernimmt dann das Traineramt in Rottershausen.



Über die Aktivitäten der Alt-Herren(AH)-Abteilung berichtete Claus-Peter Köth. Bei nur

wenigen Spielen beteiligte sich die Abteilung oft bei geselligen Veranstaltungen.



In der Tennisabteilung läuft's

Hubert Schott eröffnete den Bericht der Tennisabteilung gleich mit dem Wort "Läuft". Mit einer neuen U30-Mannschaft wurde gleich die Meisterschaft errungen. Für die neue Runde wird eine 2. Mannschaft gemeldet. Schott selbst machte vor kurzen die Tennis-Schiedsrichterprüfung. Für 2019 plant man das 40-jährige Jubiläum der Tennisabteilung. Manuela Thomas berichtete von Ausflügen und Auftritten der Minimäuse und der Wild-Kids. Im März wurde der 20. Flohmarkt in der Heglerhalle ausgerichtet. Über die Aerobic- und Gymnastikabteilung, sowie Zumba folgte der Bericht von Melanie Wenzel. Seit Januar 2017 leitet Harald Greiner ein Funktionstraining, das sehr gut angenommen wird.

Die FC-Kegelabteilung wünscht sich mehr Beteiligung bei ihren Kegelnachmittagen. Die Sportabzeichen-Abnahme durch Gerhard Fischer war 2017 gib schon zum 27. Mal über die Bühne. In seinem Bericht über die JFG Oberes Werntal erläuterte Arne Moritz die Spielerbeteiligung

von acht Jugendlichen des FC, demgegenüber stellt der FC fast so viele Trainer.



Vorstand-Finanzen Gerhard Fischer belegte die Ein- und Ausgaben des vergangenen

Jahres, aufgeteilt in Tennis- Sportheim- und Hauptkasse. Vorstand-Wirtschaftsbetrieb Lukas Karch listete die Veranstaltungen und Sportheim Vermietungen auf. Er bedankte sich bei den Sportheimwirten, besonders bei den Abteilungen. Vorstand-Öffentlichkeitsarbeit Alexander Schott gab eine Mitgliederübersicht, sowie Veranstaltungen, Ehrungen und Termine für 2018 bekannt.



Nach den Tätigkeitsberichten der Vorstände bestätigte Kassenprüfer Josef Müller eine korrekte Kassenprüfung. Ein Dank galt Gerhard Fischer, der dieses Amt 40 Jahre ausgeführt hat und nun in jüngere Hände gibt. Seine weiteren Ämter, Kassier-Tennisabteilung (bereits 38 Jahre) und Vereinsprüfer-Sportabzeichen (schon 28 Jahre) wird er weiterhin ausüben.



Ein Appell zum Helfen

Anschließend ergriff Claus-Peter Köth das Wort und stellte die Veranstaltungen für 2018 vor, die von immer wenigeren Helfer zu stemmen sind. Hier sollen sich alle Abteilungen Gedanken machen, wie sie in Zukunft ihre Mitarbeit anbieten.



Ehrungen standen vom BLSV und FC an. Alfons Metzler und Paul Karch wurden vom BLSV für 70 jährige Mitgliedschaft geehrt. Arnold Walter, Arnold Metzler und Winfried Metzler wurden vom BLSV für 65 jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Vom FC für 25- jährige Mitgliedschaft wurden Alexander Schott, Christian Ament, Belinda Ankenbrand und Lisa Ankenbrand geehrt.



Neuwahlen

Arne Moritz (Vorstand-Sport), Lukas Karch (Vorstand-Wirtschaft), Alexander Schott (Vorstand-Öffentlichkeit), Claus-Peter Köth (Vorstand-Finanzen), Selina Wenzel (1.Kassier) Michaela Bambach (2. Kassier), Vanessa Parente (Mitgliederverwaltung), Peter Metzler und Günther Vierheilig (Platzkassiere), Gerhard Fischer und Oliver Paul (Kassenprüfer), Roland Metzler (1.Schriftführer und Technischer Leiter), Christian Drescher (Pressewart), Gerhard Fischer (Ehrenamtsbeauftragter), Hubert Schott, Gerhard Fischer und Peter Steuerwald (Ehrenkomitee), Harald Metz (Fahnenabordnung), Andreas Metzler (Veranstaltungen), Melanie Wenzel (Fitness), Selina Wenzel, Vanessa Parente, Michaela Bambach, Steffen Hartung, Andreas Metzler und

Roland Metzler (Beiräte).