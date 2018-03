Gemeinsam die Facetten der Musik erleben

Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars "Songwriting" der Jack-Steinberger-Schule in Bad Kissingen haben es geschafft: ihr Projekt-Seminar zur Studien- und Berufsorientierung wurde mit dem P-Seminar-Preis 2018 der unterfränkischen Gymnasien ausgezeichnet.



Doch was ist eigentlich ein solches P-Seminar? Im Rahmen eines solchen arbeiten die Schülerinnen und Schüler praxisorientiert an einem Projekt, im Falle der Jack-Steinberger-Schule war das Ziel, eigene Lieder zu komponieren, diese in einem Konzert umzusetzen und für die Bühnenshow alles selbst vorzubereiten. Außerdem hat man eine eigene CD produziert, die mittlerweile schon vergriffen ist: "Hör meinen Song" war sie überschrieben und sie fand reißenden Absatz. Und die Schüler haben auch einiges gelernt, so, selbst Veranstaltungen zu organisieren, sich in der Gruppe abzusprechen und Zeitpläne zu machen und einzuhalten.



"Es freut mich sehr, dass unser Projektseminar den Preis erhalten hat", so Jens Beck, der Stellvertreter des Schulleiters. Man fühle sich sehr geehrt, dass man mit der Auszeichnung bedacht wurde. "Frau Jörg, die Leiterin des Seminars, war äußerst engagiert dabei, sie und ihre Schülerinnen und Schüler haben es wirklich toll umgesetzt", meint Beck. Obwohl man kein musisches Gymnasium sei, sei man hier dennoch gut aufgestellt: so habe man eine Bigband und auch der Wahlfachbereich Musik werde sehr gerne angenommen. Dies zeige sich auch daran, dass ein P-Seminar "Songwriting" zustande gekommen ist.



Konzeption, Umsetzung und Ergebnis

"Bei der Preisverteilung am 1. März in Würzburg waren natürlich alle dabei und wir freuten uns sehr, als wir ausgezeichnet wurden", erklärt die Leiterin des P-Seminars "Songwriting", Elke Jörg. Bei der Auswahl der Preisträger sei vor allem auf die Konzeption, die Umsetzung und das Ergebnis Wert gelegt worden. Auch die Projektplanung floss hier mit ein, das Projektmanagement und die Teamarbeit waren ebenso wichtig. "Die so genannten Softskills der Teilnehmer wurden gefördert, die Schülerinnen und Schüler organisierten beispielsweise in Eigenverantwortung das Konzert, komponierten die Lieder und vieles mehr", sagt Jörg. Sehr zufrieden war sie mit der Leistung ihrer Schützlinge, die mit viel Initiative und Engagement dafür sorgten, dass auch das Konzert sowie die CD-Produktion ohne Probleme über die Bühne ging.



Dass ein solches Projekt zusammenschweißt ist klar: Wenn man sich heute mit den Schülerinnen und Schülern unterhält, dann merkt man im Gespräch, dass sie eine enge Gemeinschaft geworden sind. "Wir sind ein wenig traurig, dass jetzt alles vorbei ist. Uns hat es viel Spaß gemacht und auch persönlich hat es viel gebracht", fasst Lisa Loesenbeck die Gefühle der Gruppe zusammen. "Ich habe durch das Seminar mehr Selbstbewusstsein gewonnen. Mittlerweile singe ich in einem Chor mit und bin auch nach dem Konzert einige Male aufgetreten. Als ich zum ersten Mal im P-Seminar vor Leuten gesungen habe, war ich sehr aufgeregt", erinnert sich Beke Bohm zurück. Mittlerweile hat sie bei einem Auftritt kaum noch Lampenfieber. "Auch musikalisch haben wir einiges dazugelernt", hat Gitarristin Luca Rihm die Erfahrung gemacht. Schon vor dem Seminar hat sie Songs geschrieben. Da die Deadlines für das Konzert strickt waren, lernte sie, zielgenau auf einen Punkt hinzuarbeiten und das Stück dann fertigzustellen. "Außerdem haben wir Einblick in Bereiche bekommen, die wir vorher so nicht hatten", so Kevin Gerschütz. Zuvor spielte er nur Schlagzeug, durch die Arbeit im P-Seminar hat er andere Instrumentengattungen und ihre Besonderheiten bekommen. Eine Schülerin hat hier die E-Bass-Begleitung gelernt, obwohl sie zuvor nur Geige spielte. "Außerdem lernten wir, wie man ein Konzert auf die Beine stellt", sagt Rihm. "Hier habt ihr sehr viel Eigeninitiative gezeigt, das war toll", ist Elke Jörg begeistert.



Unvergessliche Momente

Doch auch wenn das P-Seminar vorbei ist: Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars die Abiturfeier oder den Abiball musikalisch umrahmen. Auch hier zeigte sich die Gruppe schon engagiert: So hat man die Einnahmen aus dem CD-Verkauf für den Abiball gespendet. Etwas Wehmut ist bei den Schülerinnen und Schülern zu spüren, dass das Seminar vorüber ist. Viel Spaß hat es allen gemacht, und dazugelernt hat man auch eine Menge. "Ich würde jedem wünschen, dass er diese Erfahrung macht, wie wir sie machen durften. Wir sind durch das P-Seminar gewachsen", fasst Lisa Loesenbeck die Empfindungen der Gruppe zusammen. Unvergessliche Momente bleiben, und natürlich freuen sich alle, dass sie beim Seminar dabei sein durften. Umso schöner, dass man am Ende dafür auch einen Preis gewann. "Für uns hat sich das P-Seminar auf jeden Fall in jeder Hinsicht gelohnt", so Luca Rihm begeistert.