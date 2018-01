Gemeinderat Sandberg: Roland Bühner tritt zurück

Zum 31. Dezember legte der bisherige stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Sandberg, Roland Bühner, sein Amt nieder. In der Sitzung des Gemeinderats ermöglichte ihm Bürgermeisterin Sonja Reubelt, seine Gründe öffentlich dazu legen. Den Gemeinderatskollegen gegenüber habe er sich bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung erklärt.

"Entscheidend sind die enormen gesundheitlichen Probleme, die ich seit Ende 2016 habe. Die psychosomatische Erkrankung und die körperlichen Probleme sind noch immer nicht vollständig überwunden. Ich bin auf dem Weg der Genesung und im Therapieprozess, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte Bühner. Die Anforderungen, die an das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters gestellt werden und den persönlichen Anspruch, den er habe, könne er derzeit nicht erfüllen. "Ich habe meine Leistungsfähigkeit noch nicht nicht wieder erreicht. Das braucht noch Zeit und die ist nicht absehbar."



Doch die Gemeinde Sandberg brauche eine fitte und gut funktionierende Führungsmannschaft. "Ich habe es mir lange überlegt, es ist eine schwere Entscheidung für mich gewesen", sagte Bühner. Er ist seit 2008 im Gemeinderat und seit 2014 stellvertretender Bürgermeister. Mit viel Freude, Engagement und Leidenschaft habe er das Amt ausgeübt, ebenso die acht Monate Vertretung währen der Erkrankung des Vorgängers von Sonja Reubelt. "Doch ganz loslassen möchte ich nicht. Ich werde mein Amt als Gemeinderat und Ortsbeauftragter des Ortsteils Waldberg weiter ausüben."



Bürgermeisterin Sonja Reubelt dankte Bühner für sein Engagement als stellvertretender Bürgermeister. "Die Übernahme der Vertretung in einer schweren Zeit, wissen wir alle zu schätzen", sagte sie.

Nachdem die Gemeinderäte den Rücktritt als stellvertretender Bürgermeister offiziell angenommen hatten, war der Weg für Neuwahlen frei. Der bisherige dritte Bürgermeister Claus Kleinhenz wurde einstimmig zum neuen stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Sandberg gewählt. Der neue dritte Bürgermeister ist Michael Katzenberger (Waldberg), ebenfalls einstimmig, der auch sogleich vereidigt wurde.