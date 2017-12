Gehirn trainieren mit Mnemotechnik

Zahlreiche Frauen kamen in das weihnachtlich dekorierte Pfarrheim nach Oerlenbach, um dem 50. und damit letzten Frauenfrühstück beizuwohnen. Laila Matejka, eine der bekanntesten Gedächtnistrainerinnen Deutschlands, referierte vor den Teilnehmerinnen zum Thema "Gedächtnis in Schwung". Optimal wäre es, wenn beide Gehirnhälften, die logische und die kreative, zusammenarbeiten würden. Doch während dies bei Kindern noch prima funktioniere, würde diese Fähigkeiten bei Erwachsenen immer mehr nachlassen.



Um dem Gehirn nachzuhelfen, stellte sie verschiedene Gedächtnisstrategien, sogenannte Mnemotechniken, vor. Diese verbänden Orte und Wissen miteinander. Eine "Körperliste", auf der man durch anschauliche, selbst kreierte Bilder zum Beispiel problemlos seinen Einkaufszettel oder die zwölf letzten amerikanischen Präsidenten in richtiger Reihenfolge, merken könne, erarbeitete sie gemeinsam mit den Teilnehmerinnen. Je verrückter die zugehörigen Bilder seien, desto leichter könne man sich entsprechende Dinge merken.



Der Vortrag wurde durch die aktive Mitarbeit der Teilnehmerinnen sehr unterhaltsam und es wurde auch viel gelacht. Das Team des Oerlenbacher Frauenfrühstücks stellt aufgrund von gesundheitlichen, zeitlichen oder beruflichen Gründen diese erfolgreiche Event-Serie ein. Es kann auf 50 Frühstücke in 13 Jahren mit den unterschiedlichsten Vorträgen und viele schöne Stunden zurück geblickt werden. Der Dank gebührt jenen Frauen aus dem Landkreis und darüber hinaus, die in den letzten Jahren regelmäßig teilnahmen. Viele haben die "Verwöhnzeit" genossen, sich ausgetauscht, gut gefrühstückt, sich von Vorträgen inspirieren lassen und Freundschaften geschlossen.