Gefälls Kinder überraschen die Jubilare

"Einfach spitze, dass du da bist...", sangen 16 Kinder des Kindergartens St. Antonius in Gefäll im Stuhlkreis. Die Kinder hüpften und klatschten voller Freude - denn es war ein besonderer Tag. Melanie Rüttiger, Erzieherin und Kindergartenleitung, wollte natürlich von den Kindern wissen, warum heute ein besonderer Tag ist, und warum es was zu feiern gibt. Viele Finger schnellten hoch. "Birgit hat

heute ... Geburtstag." - "Nein", antwortet gleich die fünfjährige Mia: "Sie hat Jubiläum."



In Gesprächen und verschiedenen Angeboten hatten die Kinder sich darauf vorbereitet und nun beglückwünschten, umarmten und sangen die Kinder für die Jubilare. Auch der Vorstand und das Erzieherteam bedankten sich für die langjährige und gute Zusammenarbeit bei Birgit Albert , die ihr 35-jähriges Jubiläum im Kindergarten als Kinderpflegerin feierte. Zum 30-jährigen Jubiläum wurde ebenso Christina Krug, Reinigungsfachkraft im Kindergarten, geehrt. Ein herzliches Dankeschön wurde den beiden überreicht, mit dem Wunsch auf weiterhin viele Jahre der guten Zusammenarbeit.