Gefährlicher Trend: "Roofer" klettert auf Hallenbad-Dach in Bad Kissingen

Beim Roofing klettern Jugendliche und junge Erwachsene ohne Sicherung auf hohe Gebäude, um dort am Abgrund "Selfies" zu machen. Dieses Verhalten ist nicht nur extrem gefährlich, sondern meist auch strafrechtlich relevant, warnt die Polizei.Ein aktueller Fall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Bad Kissinger Innenstadt. Gegen Mitternacht hatte ein aufmerksamer Zeuge mehrere Personen auf dem Dach des Hallenbades gesehen und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Streifenbeamten wurde ein 19-Jähriger aufgegriffen, der zuvor über einen Baum "abgestiegen" war und flüchten wollte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille.Gegen den "Roofer" werden nun Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs geführt.