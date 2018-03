Gaujugend sucht neue Führungsspitze

Die Neuwahlen zur neuen Gaujugendleitung des Schützengaues Rhön/Saale beim Gaujugendtag 2018 im Nüdlinger Schützenhaus gestalteten sich schwierig, da sich von den anwesenden Jugendlichen niemand für das Amt des 1. Gaujugendleiters bereit erklärte. Jenny Bös erklärte, sie würde weiterhin als Gaujugendsprecherin mitarbeiten. Somit beendete Wahlleiter Christopher Meindl, SV Thulba, die Neuwahlen der Gaujugendleitung. In den nächsten vier Wochen soll es einen neuen Termin für Neuwahlen geben.



1. Gaujugendleiterin Verena Koch gab einen Rückblick auf die Veranstaltungen im vergangenen Sportjahr. Jonas Helmerich vom Schützenverein Wermerichshausen unser Gaujugendkönig 2017 belegte beim Bezirksjugendkönigsschießen den 5. Platz. Am Bezirksschützentag in Zeil am Main im Gau Schweinfurt war die Gaujugendleitung gut vertreten. Das erste Schießen im vergangen Jahr war das Saison-Meister-Schießen, leider hatten sich nur wenige Schützen angemeldet, dadurch konnte das Schießen nicht durchgeführt werden. Bei der Veranstaltung "Informieren & Ausprobieren" konnten die Jugendlichen alle Sportarten ausprobieren. Angeboten wurden Luftgewehr, KK, Luftpistole, Blasrohrschießen, Bogenschießen. Doch leider haben so gut wie keine Jugendlichen diese Möglichkeit wahrgenommen. Die Anmerkung in einer Schützenmeistersitzung, dass der Gau mehr positiv für den Sport werben soll, war sehr gut, "denn genau das haben wir gemacht, aber es wurde leider von der Jugend nicht angenommen", so Koch.



Die Vorkämpfe für das Bezirksvergleichsschießen fanden im Schützenhaus der Kgl.-priv. Schützengesellschaft Münnerstadt statt. Im Vorkampf des Schützengau Rhön-Saale schossen Selina Weigand, Luis Hunder, Max Hornung, Jasmin Henke, Laura Vogler und Lara Hofstetter ein Ergebnis von 1910 Ringen, der Gau Würzburg gewann die Runde mit 2228 Ringen. Im zweiten Vorkampf kam mit Jonas Helmerich noch ein guter Schütze dazu, dennoch siegte der Gau Würzburg auch hier mit 2225 : 2101 Ringen. Dadurch konnten sich der Schützengau Rhön/Saale nicht zum Endkampf des Bezirksvergleichsschießens in Kleinlangheim qualifizieren.



Die Gaukönigsproklamation fand im vergangen Jahr in Verbindung mit dem Jubiläum der Bogenabteilung im Schützenverein "Bavaria" Thulba statt. Gaujugendkönigin Eva Schmitt vom Schützenverein Zahlbach belegte den 1.Platz beim Gaujugendkönigsschießen, ihr folgte als 1. Gaujugendritter Jonas Helmerich, 2. Gaujugendritter Julian Saal. Den Gaujugendpokal im Bogenbereich gewann Moritz Kehl, alle Jungschützen vom Schützenverein Wermerichshausen, den Gaujugendpokal mit Luftgewehr gewann Jonas Schmitt, Schützenverein Zahlbach.



Im Bogenbereich gewann Marcel Kleinhenz, Schützenverein Wermerichshausen die Berthold-Hehn-Gedächtnisscheibe. Gaujugend-Robin Hood wurde Constantin Schmück, Schützenverein "Bavaria" Thulba, Gaujugend-Little-John Ramona Weigand vom SV Wannigtal Wermerichshausen und Gaujugend-Bruder Tuck Laura Swiercz vom Schützenverein Neuwirtshaus

3. Gaujugendleiter und 1. Gaubogenreferent Manfred Koch gab einen Überblick über die Schießveranstaltungen, an der sich die Bogenjugend zahlreich beteiligte. Momentan gibt es über 100 Jugendliche im Bogenbereich, die in 15 Mannschaften an der Gaurunde Bogen teilnehmen. Viele gute Platzierungen wurden von den Jugendlichen bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften erreicht.



1. Bezirksjugendleiterin Ute Back bedankte sich bei Verena Koch für ihre geleistete Arbeit. Sie stellte Neuerungen für das Jugendschießen des Bayerischen Sportschützenbundes vor.

1. Gaujugendleiterin Verena Koch überreichte an Stefanie Röder, Sportschützenverein Nüdlingen ein Präsent für ihre guten Platzierungen bei der Bayerischen und Deutschen Meisterschaften im Feldbogen, die Präsente für den abwesenden Bogenschützen Adrian Bier, Kgl.-priv. Schützengesellschaft Münnerstadt und Elisa Tartler, Schützenverein Thulba wurden übergeben. Verena Koch überreichte als ein kleines Dankeschön an die ausscheidenden stellvertretender Gaujugendleiter Alexander Zeininger und Manfred Koch, Gaujugendsprecher Florian Wehner, Gaujugendsprecherin Laura Vogler Präsente. Ein Dank galt auch Jenny Bös, die noch weiter als Gaujugendsprecherin im Amt bleibt.



Bürgermeister Harald Hofmann bedankte sich in seinem Grußwort für die Einladung zum Gaujugendtag, sprach die gute Jugendarbeit in den Vereinen an und wünschte den Jugendlichen viel Erfolg bei ihrem Sport. 1.Gauschützenmeister Michael Groß bedankte sich bei der Gaujugendleitung für ihre geleistete Arbeit. Er sprach die Gaumeisterschaften im Jugendbereich und bedauerte sehr, dass keine neue Gaujugendleitung gewählt wurde. Verena Koch gab zum Abschluss des Gaujugendtages noch einige Termine bekannt.