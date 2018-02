Garten-Saison startet bereits Mitte März

Noch herrschen frostige Temperaturen, aber die ersten Frühlingsboten sind schon da. Ähnlich sieht es beim Gartenbauverein Burkardroth aus. Momentan ist zwar Winterpause, doch die Vereinsführung plant bereits die Aktionen fürs kommende Gartenjahr. Das steht diesmal unter dem Motto "Die Gemeinschaft fördern. Der Rest ergibt sich von alleine". So sollen die regelmäßigen Treffen im Vereinsgarten, die von April bis Oktober als "Abend der offenen Gartentür" jeden zweiten Freitag im Monat stattfinden, ausschließlich der Förderung der Gemeinschaft dienen. "Arbeitseinsätze werden wir künftig samstags oder an einem anderen Wochentag ansetzen", sagt Jochen Gärtner, der neben Günter Balling Vereinsvorsitzender ist.Bereits Mitte März wollen die Gartenfreunde in die diesjährige Saison starten, es findet ein zweitägiger Baumschnittkurs mit Dieter Büttner statt. Der Fachberater des Kreisverbandes vermittelt am Freitag, 16. März zunächst das theoretische Wissen. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinszimmer im alten Wollbacher Rathaus in der Rhönstraße. Der praktische Teil des Baumschnittkurses folgt dann am Samstag, 17. März, um 9 Uhr im Vereinsgarten am Waldstück "Albeshäg". Dort zeigt Büttner, wie Bäume und Sträucher richtig beschnitten werden, anschließend dürfen sich die Kursteilnehmer darin üben. Mitglieder des Gartenbauvereins können den Baumschnittkurs kostenlos besuchen, Nichtmitglieder zahlen fünf Euro Teilnahmegebühr. Die Zahl der Plätze ist auf 25 begrenzt, daher wird um vorherige Anmeldung gebeten bei Jochen Gärtner, Tel.: 0151/ 14 555 114, per WhatsApp oder per Email ogvb@web.de Am Donnerstag, 22. März, findet um 19.30 Uhr die Mitgliederversammlung statt. Auf der Tagesordnung steht außer den üblichen Berichten eine weitere, kleine Satzungsänderung. Als Veranstaltungsort für die Versammlung wurde das Vereinszimmer im alten Wollbacher Rathaus festgelegt. Dieses war in den vergangenen Wochen eine Baustelle. Wegen eines Wasserschadens musste vom Eigentümer des Gebäudes, der Markt Burkardroth, der Fußboden erneuert werden. Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen, das Vereinszimmer kann wieder genutzt werden.Der erste "Abend der offenen Gartentür" ist für Freitag, 13. April geplant. "Wir wollen ab 17 Uhr eine Art Ideenabend veranstalten. Freunde und Mitglieder des Vereins sind dazu eingeladen, in geselliger Runde ihre Wünsche zu äußern und die Aktionen für die kommenden Monate zu besprechen und festzulegen", erklärt Jochen Gärtner dazu. Auch beliebte Traditionen sollen heuer weiter gepflegt werden. So findet am 10. Mai, am Feiertag Christi Himmelfahrt, eine Mai-Andacht an der Siebenschmerz-Kapelle statt. Beginn ist um 14 Uhr. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen sowie ein gemütliches Beisammensein im Vereinsgarten an der "Albeshäg".Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr wird es wieder Kräuterwanderungen mit Carmen Balling und Gabi Böhnlein geben. "Diese finden voraussichtlich am 28. April und 30. Juni statt", teilt Günter Balling mit. Nähere Informationen dazu werden noch veröffentlicht. Das erfolgt künftig nicht mehr nur über die Heimatzeitungen und die Ortsschelle. Informationen und Termine sind jetzt auch auf der Homepage des Vereins www.gartenbauverein-burkardroth.de abrufbar.Soweit die konkreten Planungen, doch es gibt noch weitere Vorhaben für 2018. So überlegt die Vereinsführung, einen Bus-Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg zu unternehmen. Näheres dazu soll auf der Mitgliederversammlung und beim Ideenabend besprochen werden. Zum Saisonabschluss im Herbst wird Rechtsanwalt Joachim Zehnter Auskunft zu Patientenverfügungen geben. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Kathrin Kupka-Hahn