Garitzer Feuerwehr ehrt Mitglieder

Es war ein ruhiges Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Garitz, das Berichts- und Einsatzjahr 2017, das Kommandant Ralf Schubert in der Jahreshauptversammlung nochmals kurz Revue passieren ließ. Insgesamt kam die Wehr mit ihren fast genau 50 aktiven Mitgliedern auf 145 Termine, davon 29 Ernstfalleinsätze - im Vorjahr waren es fast doppelt so viele gewesen.



Was genau passierte, das bilanzierte stellvertretender Kommandant Georg Schmitt. Zwei Übungen hob Schmitt besonders hervor: So konnte man gleich zu Jahresbeginn auf dem zugefrorenen Garitzer See erstmals eine Eisrettung mit dem Schlauchboot üben, und auch eine Brandschutzübung in einem Abrisshaus brachte neben den Routineübungen etwas Außergewöhnliches, konnten hier doch auch Türen aufgebrochen werden.



Drei Ernstfälle hob der 2. Kommandant hervor. So rückte die Garitzer Wehr in die Schönbornstraße aus, weil dort ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug gestürzt war. Beim Eintreffen der Helfer wurde festgestellt, dass aus solch einem inzwischen zur Routine gewordenen Einsatz schnell eine größere Sache werden kann, denn die große Tanne hatte beim Umfallen auch einen städtischen Stromverteiler beschädigt. Durch unsachgemäßes, ruckartiges Entfernes des Baumes hätte es hier zu einer gefährlichen Situation kommen können, denn obwohl der Kasten stark beschädigt war, war er noch stromführend.



Ein weiterer Einsatz führte die Garitzer Floriansjünger ins Einkaufszentrum . An einem heißen Junitag wollte dort ein Elternpaar einkaufen und ließ ihr 2 1/2 jähriges Kind weiter im Auto schlafen. Während die Mutter einkaufte, blieb der Vater in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges. Obwohl der Schlüssel im Zündschloss steckte, verriegelte sich das Fahrzeug plötzlich von alleine, und alle Versuche, das Fahrzeug "normal" zu öffnen scheiterten. So entschied man sich in Rücksprache mit Eltern, Rettungsdienst und Einsatzleitung für eine "Crash-Rettung" und schlug mit Werkzeug eine Seitenscheibe ein und holte den total verschwitzten, aber immer noch schlafenden Jungen aus seinem Kindersitz im Auto. Er hatte von der gesamten Aktion nichts mitbekommen und war bald wieder wohlauf.



Fast ebenso spektakulär war die "Rettung" einer älteren, vermutlich schwerhörigen Dame, deren Rauchmelder wegen eines angebrannten Essens Alarm schlug. Zwar wurde das ganze Haus geweckt, die ältere Dame öffnete die Wohnungstüre aber erst, als sie den Vorschlaghammer wahrnahm und die Türe kurz davor war, aus den Angeln zu fliegen. Ob die Dame dann von dem Schrecken an der Tür oder vom Qualm des verbrannten Essen sichtlich benommen war, es reichte jedenfalls aus, dass sie der Rettungsdienst vorsorglich mitnahm.



Zu reinen Brandeinsätzen ist die Wehr elfmal ausgerückt. Spektakulärster Einsatz war der Blitzeinschlag in den Dachstuhl des ehemaligen "Chinapalastes" in Bad Kissingen. Nur weil von der gegenüberliegenden Rettungswache des Roten Kreuzes Alarm ausgelöst wurde, ging dieser Brand glimpflich aus, so wie im vergangen Jahr fast alle Brände, zu denen die Garitzer Wehr gerufen wurde.



"Es gibt ausreichend Gründe Dank zu sagen, denn die Feuerwehren erfüllen kommunale Pflichtaufgaben, und wer die Feuerwehr ausguckt, um Sparpotenziale zu erzielen, der spielt im wahrsten Sinn des Wortes mit dem Feuer", sagte Oberbürgermeister Kay Blankenburg. Die Freiwillige Feuerwehr Garitz, und nicht nur sie, stellte er als ein modernes Dienstleistungsunternehmen dar, in der viele ihre Freizeit einsetzen. Beispiel der Volkstrauertag: "ohne Feuerwehr wäre dies wirklich nur ein trauriger Tag - durch die Teilnahme der Wehren mit ihren Fahnenabordnungen würde er aber zu einem würdevollen Tag".



Stadtbrandinspektor Harald Albert hielt sich kurz und sagte nur ein dreifaches "Danke" an Vorstandschaft und Aktive, an die Feuerwehrkapelle und an die Stadt und ihre Stadträte an die man keine übertriebenen Forderungen stelle. Der Garitzer Wehr bescheinigte er "Ihr seid eine tolle Truppe, macht weiter so".



"Die Feuerwehr Garitz zeigt, wie der Zusammenhalt der Gesellschaft sein kann, und das ist Heimat", so Pfarrer Edwin Ziegler. Bevor die allgemeinen Ehrungen stattfanden, wurde Wolfgang Koch nach vorne gerufen, denn er hatte ein besonderes Jubiläum: Seit genau 40 Jahren ist er verantwortlich für das Holen und Aufstellen des Maibaumes.



Ehrungen

Geehrt für langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Garitz wurden folgende Mitglieder:

25 Jahre: Hermann Schober, Matthias Glöckler und Matthias Meder.

40 Jahre: Dr. Franz Bruna, Gerhard Klauda, Klaus Nutsch, Jörg Schöniger,Horst Sterker und Ralf Schöniger.

50 Jahre: Helmut Mainberger, Harald Beyer, Peter Hanf, Herbert Hippler, Helmut Kiesel, Herbert Kolb, Hans Krambo, Peter Rauch und Dieter Roth.

60 Jahre: Günther Beckhaus, Herbert Bögner, Rudolf Hieke und Horst Kleinhenz.

65 Jahre: Herbert Reichert, Berthold Bömmel, Horst Hippler, Werner Koch, Hubert Reuß, Dieter Schmück, Wolfgang Sell, Helmut Sterker, Helmut Sterker und Leonhard Wiedamann.