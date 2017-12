Garage ausgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagabend eine Doppelgarage am Ortsrand von Stangenroth in Brand. Ein Nachbar bemerkte gegen 17.30 Uhr den Rauch aus der Garage und verständigte den Besitzer und die Feuerwehr. Die sofort eintreffende Feuerwehr von Stangenroth fand einen Vollbrand vor und begann mit Löscharbeiten. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr aus Burkardroth/Wollbach/Zahlbach dazu. Einsatzleiter Kreisbrandinspektor Ronald Geis ließ mit Premich und Lauter zwei weitere Wehren nachalarmieren, da zehn Mann mit Atemschutz eingesetzt wurden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wurde vorläufig mit rund 100 000 Euro beziffert. Die Kripo ermittelt. Insgesamt waren etwa 50 Mann im Einsatz.