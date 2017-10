Fußballspieler schlägern sich - Eskalation führt zu Spielabbruch

Nach einem Platzverweis während der Partie FC Eintracht Poppenlauer vs. FV Türkgücü Schweinfurt ist es am Mittwochabend zu Handgreiflichkeiten zwischen Spielern gekommen. Auch Zuschauer stürmten den Platz. Das Spiel wurde abgebrochen und die Bad Kissinger Polizei ermittelt nun insbesondere wegen Körperverletzung.



Gegen 20.20 Uhr kam es zwischen den beiden gegnerischen Spielern zu wechselseitigen Faustschlägen, nachdem der Schiedsrichter einen anderen Fußballer wenige Minuten vor Spielende wegen eines Foulspiels vom Platz gestellt hatte. Nachdem ein Torwart eingriff und Zuschauer den Platz stürmten, drohte die Situation zu eskalieren. Aus diesem Grund wurde die Partie nicht wieder angepfiffen.



Ein 35-Jähriger erlitt durch die Faustschläge seines Kontrahenten eine Platzwunde. Auch der eingreifende Torwart wurde leicht verletzt. Er kam nach einer Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus.



Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt nun insbesondere wegen wechselseitigen Körperverletzungsdelikten.