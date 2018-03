Fünf Jahrzehnte in der SPD

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Nüdlingen wurde der Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Vorsitzender ist weiterhin Volker Schäfer, seine Stellvertreterin Karen Pohle. Manfred Hein führt die Kasse, Schriftführerin ist Antje Dörr. Beisitzer sind Peter Brust, Albrecht Hofmann und Sebastian Schäfer. Vertreter der Senioren ist Ewald Kiesel, für die Jusos Christian Ritter. Matthias Kaiser und Lydia Apel erhielten das Vertrauen als Revisoren. Als Delegierte wurden Lydia Apel und Volker Schäfer gewählt.



Vorsitzender Volker Schäfer begrüßte als Gast den Stellvertretenden Vorsitzenden des SPD-Kreisverbandes, Norbert Schaub, der den Genossen Max Geist für 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft auszeichnete.



Aus dem Jahresrückblick des Vorsitzenden Schäfer ging hervor, dass der SPD-Ortsverein Nüdlingen-Haard aus 30 Mitgliedern besteht. Fünf Vorstandssitzungen und eine außerordentliche Mitgliederversammlung haben stattgefunden. Zudem nahm der Ortsverein am Kegelturnier und am Vereinsschießen teil und informierte die Bürger im Schnitthapper Nachrichtenblatt. Schäfer stellte fest, dass die SPD-Fraktion im Gemeinderat konstruktiv mitgearbeitet habe. "Die Schule und die Ortsumgehung werden uns in den nächsten Monaten im Gemeinderat beschäftigen. Hierbei wollen wir aktiv mitgestalten", sagte der Vorsitzende. Am 26. Juli soll das 90-jährige SPD-Ortsvereinsjubiläum gefeiert werden. Als Festrednerin wurde bereits die Abgeordnete des Bay. Landtages, Inge Aures, gewonnen.



Norbert Schaub, Direktkandidat bei der Landtagswahl für den Wahlkreis Bad Kissingen, ging auf die Achterbahn zur Regierungsbildung der Groko in Berlin ein und stellte fest, dass die SPD gut verhandelt habe. Nun gelte es die Politik für die Menschen in unserem Land umzusetzen. "Bildung muss kostenfrei sein, auch für angehende Meister in Handwerksberufen", forderte Schaub. Eine rege Diskussion entwickelte sich um die Förderung des ländlichen Raumes, den öffentlichen Nahverkehr, der Ausbau der digitalen Infrastruktur, sowie die baldige Verkehrsentlastung durch eine Ortsumgehung für Nüdlingen.