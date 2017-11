Freude über die neue Violinistin

Ab 1. Dezember wird die Stelle der 2. Violine im Kurorchester der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH neu besetzt. Hsin-Yun Chiang ist die Nachfolgerin von Eduard Bering und wird das Kurorchester unterstützen. Der erste Auftritt mit Hsin-Yun Chiang findet bereits am Freitag, 1. Dezember, 10.30 Uhr, beim Frühkonzert im Kurtheater statt.



Die Musikerin wird ab Freitag das ausdrucksstarke Klangbild des Orchesters bereichern. Frank Oette, Kurdirektor und Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, ist sich sicher, dass die Violinistin schnell ihren Platz im Kurorchester finden wird: "Für uns ist es wichtig, die hohe Qualität des

Kurorchesters zu erhalten. Hsin-Yun Chiang hat uns mit ihren musikalischen Kenntnissen und Können überzeugt. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit."



Lücke schnell wieder geschlossen

Kurt Rieder, Vorsitzender des Fördervereins Bad Kissinger Kurorchesters freut sich, dass die Lücke bei den Streichern so schnell wieder geschlossen werden konnte: "Schon beim Probespiel hat Frau Chiang sehr sicher gewirkt und schnell den musikalischen Kontakt zum Orchester gefunden. Auch steht sie als weitere junge Frau unserem Orchester gut zu Gesicht." Hsin-Yun Chiang ist auf die neue Herausforderung als festes Ensemblemitglied gespannt: "Ich freue mich zum Team der Musiker des Kurorchesters zu gehören und darauf, bei jedem Konzert die Besucher mit der Musik zu begeistern."



Hsin-Yun Chiang wurde in Taipai in Taiwan geboren und absolvierte 2009 ihren Bachelor im Fach Musik an der Soochow Universität in Taipai. Anschließend lernte sie Violine bei Prof. Klaus Hertel und belegte Meisterkurse bei Prof. Ulf Hoelscher und Midori Goto. 2014 schloss sie ihr Masterstudium an der Hochschule für Musik Nürnberg bei Prof. Valerie Rubin ab. Berufliche Orchestererfahrung sammelte die Violinistin beim Purely Professional Orchester, Moment Musical Orchester und Yinqi

Symphony Orchester in Taiwan sowie bei der Jungen Deutschen Philharmonie und

bei den Augsburger Philharmonikern.