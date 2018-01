Folklorechor Nüdlingen-Bad Kissingen wird immer besser

Beim Folklorechor Nüdlingen - Bad Kissingen ist jede Zusammenkunft mit einer Chorprobe verbunden. Selbst die Jahreshauptversammlung im Proberaum des Chores im Dachgeschoss der Alten Schule bildet da keine Ausnahme. Vor dem Bericht des Vorsitzenden Georg Schmitt wurde unter der Leitung des Dirigenten Dmitry Romanetskiy zunächst eine Stunde lang intensiv geprobt, bevor die weiteren Punkte der Versammlung zur Sprache kamen.



Im vergangenen Jahr wurde intensiv für die CD-Aufnahme mit Advents- und Weihnachtsliedern geprobt. Vorsitzender Georg Schmitt erläuterte die einzelnen Schritte.



Mit 22 aktiven Sängern sei der Folklorechor gut aufgestellt gewesen, sagte Georg Schmitt beim Jahresrückblick. Sie hätten zahlreiche Auftritte gehabt, wie beim Empfang des Besuchs aus der Partnerstadt Saint Marcel, in Bad Bocklet oder beim Adventskonzert in der Nüdlinger Kirche. Ein Highlight sei der traditionelle Auftritt in der Bad Kissinger Jakobuskirche gewesen.



Neben geselligen Kontakten mit französischen Sängern bei der 20-jährigen Partnerschaftsfeier habe der Folklorechor auch intern die Geselligkeit gepflegt. Eine Reihe von Geburtstagen sei gefeiert worden.



Chorleiter Dmitriy Romanetskiy machte auf eine Neuerung aufmerksam: Künftig werde er sich regelmäßig gemeinsam mit fünf oder sechs Teilnehmern mit der Stimmbildung befassen. Jeder Sänger sollte in der Lage sein, einmal solo zu singen.



Für das Jahr 2019 sei ein Konzert mit geistlichen Melodien in verschiedenen Sprachen angedacht. Als Veranstaltungsort sei die Jakobuskirche vorgesehen. "In diesem Jahr klingt der Chor besser", lobte Dmitri Romanetskiy die Chorsänger.