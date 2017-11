Er hatte einen Wert in Höhe von 4925 Euro und kommt Musik-, Heimat-, Kulturvereinen, der Tafel, der Kirche und Kindergärten zugute. Den Scheck überreichten Geschäftsstellenleiterin Yvonne Müller, Mitarbeiterin Cornelia Borowski und Mitarbeiter Christopher Meindl.



Die Spenden fließen in ganz unterschiedliche Projekte. Beispielsweise sollen mit dem Geld Regale für die Tafel angeschafft werden. Die Musikvereine ersetzen Teile der Trachtenausstattung, kaufen Noten oder Instrumente. Der Kunstverein investiert in eine neue Lichttechnik. Damit leistet die Sparkasse wieder einen Beitrag zur Förderung von Kultur, Musik und Gemeinnützigkeit.