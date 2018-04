Flower Power im Kurtheater

Ein Hauch von Nostalgie durchwehte das ausverkaufte Kurtheater bei der Aufführung des Kultmusicals "Hair". 20 Akteure und eine Live-Band ließen die Flower-Power-Zeit mit "Aquarius", "Good morning sunshine" oder "Let the sunshine in" auferstehen und ernteten stehende Ovationen am Ende der zweistündigen Bühnenshow.

1968 - das Jahr der Musical-Uraufführung - wiederholte sich 50 Jahre später im Räucherstäbchen geschwängerten Kurtheater, deren süßlicher Duft an die Zeit von Haschisch und LSD, an "Love and Peace", an Vietnam-Krieg und radikale Friedensbewegung erinnern sollte. In dem wegweisenden Musical, das auf Ideen von James Rado und Gerome Ragni sowie den musikalischen Arrangements von Galt Macdermot basiert, prallen Welten aufeinander: einerseits die wertkonservative Generation mit ihren Moralvorstellungen, andererseits die jungen Rebellen, die sich diesen Vorstellungen mittels Drogenkonsum, freier Liebe und den Wunsch nach Frieden widersetzen und an ihrer inneren Zerrissenheit scheitern. Im Zentrum dieser konfliktreichen Auseinandersetzung steht Claude H. Bukowski, der wie seine Freunde den Einberufungsbefehl für Vietnam erhalten hat. Zusammen mit der Hippie-Gruppe um Berger, Woof, Dionne, Hud, Crissy und Sheila verkörpert er eine Gegenbewegung über alle Hautfarben hinweg, die durch lange Haare, Blumenschmuck, Halsketten und ausgefallene Kleidung ihre Unangepasstheit, ihre Abkehr vom Establishment zeigen. Und dies gipfelte darin, dass alle ihren Einberufungsbescheid verbrennen und damit eine Gefängnisstrafe riskieren - nur der resignierte Claude holt ihn im letzten Moment aus dem Feuer. Dem Abschied im kollektiven Drogenrausch im New Yorker Central Park folgt der Tod in Vietnam - und der schmerzhafte Abschied der Gruppe an seinem Leichnam.

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund entwickelte sich eine Aufführung, die vor allem von den 20 Darstellern geprägt wurde. Im zentralen Hintergrund stand eine Pyramide aus Alu-Trägern, die zur Bühne auf der Bühne umfunktioniert war, ansonsten verzichtete man auf eine aufwändige Bühnendekoration und verließ sich auf gekonnte Lichteffekte und die Hair-Evergreens. Dekoration waren die Darsteller selbst, die die Hippie- und Flower-Power-Zeit durch ihr Äußeres, durch Gestik und Mimik zum Leben erweckten. Was aber vor einem halben Jahrhundert noch rebellisch und auf der Bühne als Provokation gedacht war, wirkt in der Jetztzeit wie musikalischer unterlegter Geschichtsunterricht - und im Kern waren es die bekannten Musikstücke, die durch die Handlung führten. Der ergänzende Erzähltext war eine Mischung aus englischen und deutschen Erläuterungen. Wer sich nicht vorher die Zeit genommen hatte, das interessante Programmheft zu lesen, hatte nur die Musik als zeitgenössischen Leitfaden.

Trotz alldem sprang der Funke auf das Publikum über, das mindestens drei Generationen repräsentierte. Man lauschte den ruhigeren Stücken wie "Frank Mills" oder "What a piece of work is man" , reagierte auf die Animation der Darsteller und stimmte in Sprechchöre wie "Peace - Flowers - Freedom - Happiness" ein und ließ sich ein auf die bekannten Texte wie "Hair", "Be-In Hare Krishna, "Walking in Space" oder "Three-Five-Zero-Zero" und sang diese lauthals mit. Lob gilt auch der ganzen Truppe um Nick Anastasia (Claude H. Bukowski), Brett Travis (Berger), Nadine Kühn (Jeanie) oder Garrick Vaughan (Hud) für ihre ansteckende Spielfreude, die in sichtbar ehrliche Dankesbekundungen für den stehenden Schlussapplaus mündete.