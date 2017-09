Finger abgetrennt - Rettungshubschrauber bei Hammelburg im Einsatz

Am Freitagmittag ereignete sich in Gauaschach ein Unfall beim Holzsägen, so dass der Rettungshubschrauber landen musste. Dies berichtet die Polizei.



Der 51-jährige bediente beim privaten Holzsägen die Bandkreissäge und amputierte sich aus Unachtsamkeit und ohne Fremdverschulden hierbei unfreiwillig den Mittelfinger der linken Hand. Der Mann und sein Amputat wurden zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Würzburg geflogen.



Der Bruder des Verunfallten sowie ein weiterer Helfer vor Ort alarmierten umgehend die Rettungskräfte und sorgten sich durch steriles Umwickeln sowie durch die richtige Kühlung um den abgetrennten Finger.