Feuerwehrfasching Oerlenbach: Malle in der Hegler-Halle

Seit 31 Jahren gab es in Oerlenbach einen traditionellen Fasching mit Tanz. Der wurde allerdings in den beiden letzten Jahren zum finanziellen Fiasko für den ausrichtenden Feuerwehrverein. So überlegten sich die Verantwortlichen etwas Neues: Es entstand "Malle in der Halle" - Mallorca-Feeling mit sommerlicher Musik, kühlen Getränken und vielen, vielen zufriedenen Besuchern.



Das Konzept ging auf, statt der erwarteten 400 Gäste kamen im Lauf des Freitagabends, auch der Freitagtermin war neu, knappe 500 Gäste in die Wilhelm-Hegler-Halle. Gemischt war das Publikum, alt und jung, kostümiert und unkostümiert und alle hatten ihren Spaß an DJ Fosco (Jan Boris Schäfer) und an "Killer Michel", die beide extra von der Ferieninsel eingeflogen waren. Thorsten Duda, der im Feuerwehrauftrag das Event geplant hatte, hatte rund 40 Helfer aufgeboten, die sowohl hinter der Theke, wie auch im Eingangsbereich aktiv waren.



Besonders auf die Sicherheit hatten die Verantwortlichen der Oerlenbacher Feuerwehr großen Wert gelegt. Ein privater Sicherheitsdienst kontrollierte akribisch im Eingangsbereich, denn Reizgasattacken wie andernorts sollten im Vorfeld ausgeschlossen werden. Es wurde ein ruhiger, entspannter, etwas anderer Fasching. Nach 23 Uhr kochte die Stimmung, als "Killer Michel" mit seinem Mallorca- und Fußballhit "Auswärts sind wir asozial" dem Publikum einheizte.