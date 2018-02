Feuerwehr: Die junge Riege rückt nach

Dank und Anerkennung für die langjährige sehr engagierte Vorstandstätigkeit prägten die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rottershausen, bei der Neuwahlen anstanden. Nach 18 Jahren stellte sich 1. Vorsitzender Dieter Werner nicht mehr zur Wiederwahl und nach 35-jähriger Tätigkeit schied Erich Werner als Kassier aus. Gleichzeitig wurde auch der stellvertretende Kommandant neu gewählt. Beide wurden mit Standing- Ovation aus ihren Ämtern verabschiedet.



Dieter Werner erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an das Berichtsjahr mit den vielfältigen Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr, die zwar vorrangig der Förderung des Feuerwehrwesens dienen, aber auch aus dem kulturellen Leben des Dorfes nicht wegzudenken seien. Das Ferienprogramm war von den Grundschulkindern aus der gesamten Gemeinde wieder hervorragend besucht, wobei zehn Helfer alle Hände voll zu tun hatten um die Feuerwehrleute der Zukunft mit Schnitzeljagd, Zielspritzen, Feuerwehrautofahrten und Spielen zu begeistern.



Besondere Rolle im Dorf

Viele Helfer waren beim traditionellen Feuerwehrball notwendig, wenn auch der Besuch dieser Veranstaltung den scheidenden Vorsitzenden nicht ganz befriedigen konnte: "Wenn die nachlassende Resonanz auch Überlegungen brachte, diese Veranstaltung künftig zu streichen, würde ich dies sehr bedauern, weil dann wiederum ein Stückchen unserer Dorfkultur verloren ginge". Mit seinen über 200 Mitgliedern falle dem Feuerwehrverein im gesellschaftlichen und kulturellem Leben der Dorfgemeinschaft eine besondere Rolle zu.



Arbeitseinsatz nächste Woche

Ehe Dieter Werner sich bei allen bedankte und die Feuerwehrkameraden aufforderte ihren ehrenamtlichen Dienst verantwortungsvoll auszuüben und auch künftig die Führung tatkräftig zu unterstützen, erläuterte er die Planungen für das kommende Jahr. So hat sich der Vorstand dazu entschlossen, nach nahezu 40 Jahren den Mannschaftsraum der Feuerwehr zu sanieren, wobei die Mitglieder die Arbeiten übernehmen. Zunächst sei nur an den Boden gedacht worden, man sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass der Raum komplett saniert werden sollte. Er forderte die Mitglieder auf, aktiv mitzuhelfen und kündigte schon für die kommende Woche den Beginn der Arbeiten an. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Wehr ihren alten vereinseigenen VW-Bus durch einen gebrauchten Crafter ersetzen muss. Die Mitglieder stimmten dieser Anschaffung auf Vereinskosten bis zu 8000 Euro zu.



Die ebenfalls scheidende stellvertretende Vorsitzende Claudia Erhard würdigte die "großartige Leistung" Dieter Werners für die Freiwillige Feuerwehr: "Er organisierte nicht nur, meist suchte er die Helfer und immer wieder standen er und seine Frau in der ersten Reihe, wenn es darum ging, Hand anzulegen. Das war nicht nur bei den Veranstaltungen der Feuerwehr, sondern auch bei der Vereinsgemeinschaft, wo er auch weiterhin als stellvertretender Vorsitzender Verantwortung trägt." Die Würdigung der stellvertretenden Vorsitzenden und den Dank der Vereinsmitglieder unterstrich die Versammlung mit langanhaltenden Standing ovations. Gerade dieses Engagement neben der Freiwilligen Feuerwehr, in der Vereinsgemeinschaft, als Ortsreferent im Gemeinderat würdigte stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Robert Erhard: "Auch den Erfolg im Dorfwettbewerb mit der Silbermedaille in Unterfranken verdanken wir nicht zuletzt deinem Engagement in Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs." Aus der Versammlung wurde vorgeschlagen, den scheidenden Vorsitzenden zum Ehrenvorsitzenden des Feuerwehrvereins zu ernennen. Alle Mitglieder stimmten diesem Antrag sogleich ohne weitere Diskussion zu.



Großer Beifall galt auch dem Kassier Erich Werner nach seinem letzten Rechenschaftsbericht. Nach 35 Jahren stellte er sich bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. In seinem ausführlichen Kassenbericht ging er vor allem auf die Anschaffungen ein. Dazu gehört auch ein automatisierter externer Defibrillator (AED). Zu dessen sachgerechtem Einsatz unterzog sich auch eine Gruppe der Aktiven unter Leitung von Pascal Hemberger einem Lehrgang. Der AED ist bei der integrierten Leitstelle gemeldet. Er kann im Notfall auch von Laien genutzt werden und befindet sich, für jedermann zugänglich, am Feuerwehrhaus.



Wahlergebnisse

Bürgermeister Franz Kuhn leitete die anstehenden Wahlen. Zum neuen stellvertretenden Kommandanten wurde Matthias Wetterich gewählt. Er folgt Bastian Werner, der als Nachfolger seines Vaters zum Vorsitzender der Feuerwehr gewählt wurde und deshalb die bisherige Position aufgab. Neu in den Vorstand gewählt wurden Daniel Seufert als stellvertretender Vorsitzender und David Seufert als neuer Kassenwart. In ihren bisherigen Ämtern bestätigt wurden Markus Renninger als Schriftführer und Klaus Schmitt als Jugendwart. Zu Kassenprüfern wurden Stefan Seufert und Erich Werner gewählt.



Kommandant Alexander Herrlein gab seinen Rechenschaftsbericht. Dabei lobte er das Engagement der Aktiven bei den regelmäßigen Übungen und an besonderen Ausbildungsangeboten, wie beim Übungswochenende in Wildflecken, auf der Atemschutzstrecke in Oberthulba oder zur Anwendung des automatisierten externen Defibrillators AED. Ausführlich ging Herrlein auch auf die gemeinsamen Großübungen mit den gemeindlichen Feuerwehren in Eltingshausen und mit der Feuerwehr Rannungen ein.



Sieben Alarmierungen

Siebenmal wurde die Freiwillige Feuerwehr im Berichtszeitraum alarmiert. Zweimal zur Fahrbahnsäuberung wegen verlorener Lkw-Ladung beziehungsweise wegen einer Dieselspur. Am 18. August gingen bei der Wehr drei Einsatzalarmierungen ein wegen eines Fahrzeugbrandes, der sich als Fehlalarm erwies. Während des zweiten Alarms mit einem umgestürzten Baum auf der Bahnstrecke nach Münnerstadt kam der dritte Alarm des Tages, der dann allerdings an die Nachbarwehr abgegeben werden musste. Bei den weiteren Einsätzen handelte es sich um einen umgestürzten Telefonmast und eine Wohnungsöffnung wegen akuter Gefahr.



Bürgermeister Franz Kuhn dankte in seinem Grußwort für den geleisteten Dienst an der Allgemeinheit und lobte die Einsatzbereitschaft der Wehr: "Zwei Dinge sind für eine funktionierende Feuerwehr notwendig: die gute, sachgerechte Ausstattung der Wehr, wofür die Gemeinde das ihre tut und das wichtigste, eine engagierte Mannschaft, die ihr in Rottershausen zweifellos habt." Zu den Sanierungsplänen der Feuerwehr für den Mannschaftsraum bestätigte er, dass die Materialkosten von der Gemeinde übernommen werden.



Auch Kreisbrandmeister Holger Ullrich fand anerkennende Worte für die scheidenden Vorstandsmitglieder und lobte die hohe Übungsbereitschaft. Dabei stellte er fest: "Ihr seid ein wirklich aktiver Haufen, der Vorstand und Kommandant unterstützt und eine hohe Übungsbereitschaft an den Tag legt, wie man es nicht überall sieht." Er informierte darüber, dass in diesem Jahr wieder eine offizielle Feuerwehrbesichtigung vorgesehen ist und die neue Truppmannausbildung für 2019 geplant wird. Siegfried Erhard