Ferienende mit Cocktails begossen

Chillen, Tanzen, coole Musik und Cocktails schlürfen zum Ferienende, das war am vergangenen Donnerstag beim TSV Wollbach angesagt. Es war das etwas andere Ferienprgromm des Turn- und Sportvereins.

Nach den vielen erlebnisreichen Ferientagen - Urlaub, andere Ferienaktivitäten - wollte man den Kids die Möglichkeit geben, zum Ferienende mal so

richtig zu feiern. Deshalb haben die Verantwortlichen vom TSV ein ganz besonderes Angebot auf die Beine gestellt - eine Back to school party! Mal so richtig "die Sau" rauslassen und die letzten Ferientage noch genießen. Chillen, Tanzen, Spielen, Cocktails

schlürfen und dies alles ohne Eltern! Wie es sich gehört, mussten die Jungs und Mädels zu Beginn erstmal durch die Einlasskontrolle. Mit Einlassbändchen und Knicklichter im Gepäck wurde dann Zugang zur "Disco" ins Sportheim gewährt. Coole Musik, Limbo- und Luftballontanz,die Reise nach Jerusalem - die Kids hatten riesen Spaß und die Betreuer alle Hände voll zu tun. Fazit: Es war eine tolle Premiere. red