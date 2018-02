Fasching im Kreis Bad Kissingen: Meistens ruhig, manchmal heftig

Von Prunksitzungen über Kräbbelkaffee bis zu diversen Faschingsumzügen, vom Saaletal über die Rhön bis in den östlichen Landkreis: Am Wochenende haben die Menschen überall in der Region die heiße Phase des Faschings gefeiert. Obwohl die Mehrheit ausgelassen und friedlich dem närrischen Treiben beiwohnte, hatte die Polizei doch alle Hände voll zu tun.



Trauriger Höhepunkt dürfte der Einsatz auf einer privaten Feier in Nüdlingen gewesen sein, als ein Mann seine Exfreundin attackierte, einen Polizisten angriff und auch in der Haftzelle keine Ruhe gab ( siehe Bericht links ). Ebenfalls unrühmlich endete das Faschingstreiben nach dem Umzug in Elfershausen zu späterer Stunde. Die Polizei berichtet von einer aufgeheizten und aggressiven Stimmung. So seien die Dienstfahrzeuge bespuckt und bepinkelt worden. Ein Jugendlicher habe versucht, die Luft aus dem Reifen eines Polizeiautos abzulassen. Alkoholisierte Faschingsbesucher hätten die eingesetzten Polizisten auch immer wieder provokant und respektlos beschimpft.



Delikt mit dem Jugendschutz

Solche Eskapaden bildeten aber die Ausnahme. In der Regel berichtete die Polizei von harmloseren Delikten in Zusammenhang mit Alkohol. In Stralsbach wurde beispielsweise eine Streife zum Faschingsumzug beordert, da dort ein 16-jähriges Mädchen bewusstlos auf einer Toilette gefunden worden war. Sie hatte offensichtlich zu viel Alkohol getrunken. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens kümmerte sich eine Freundin um sie. Da die Eltern nicht gleich erreicht werden konnten, wurde sie ins Krankenhaus gebracht.



Ähnlich erging es auch einem 17-Jährigen in Bad Kissingen, der hilflos und nicht ansprechbar vor einem Schnellrestaurant auf dem Gehsteig lag. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Weiterhin bestand laut Polizei der Verdacht, dass der Jugendliche illegale Drogen konsumiert hatte. Er wurde seiner Mutter übergeben und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Vorfall wird an das Jugendamt gemeldet. Zu einer Körperverletzung wurden die Beamten in der Peter-Heil-Straße in Bad Kissingen alarmiert. Ein Mann wurde dort von einem Unbekannten geschlagen. Er klagte anschließend über Nasenbluten und Kopfschmerzen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Tel.: 0971/ 714 90).



Mit Alkohol am Steuer

Wo gut gefeiert wird, bleiben anscheinend Alkoholfahrten nicht aus. Eine 27-jährige Autofahrerin kam gerade von einer Faschingsfeier aus dem Stadtgebiet, als sie angehalten und kontrolliert wurde. Da sie nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille, so dass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Auf die junge Frau kommt ein hohes Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu. In Arnshausen verlief ein Drogentest bei einer Verkehrskontrolle positiv, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Auf den Fahrer kommt eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinwirkung zu.