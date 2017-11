Fallstricke im Ehrenamt

Im Landkreis Bad Kissingen sind viele engagierte Menschen täglich

unterwegs und kümmern sich ehrenamtlich um ältere Mitbürger.

Dabei ist die Arbeit gerade mit Senioren sehr vielseitig und

manchmal eine enorme Herausforderung. Ältere Menschen sind so

unterschiedlich wie das Leben selbst und manchmal ist es nicht

einfach, das passende Angebot zu stricken oder immer die richtige

Antwort parat zu haben. Und was ist eigentlich, wenn bei einem

ehrenamtlichen Einsatz etwas passiert? Antworten darauf lieferte

das 2. Austausch- und Vernetzungstreffen der Beauftragten für die

Seniorenarbeit im Landkreis Bad Kissingen, zu dem das

Projektmanagement Demographie des Landkreises in das Rhön-

Saale Gründer- und Innovationszentrum geladen hat.



Die Teilnehmer erfuhren beim Vortrag von Reinhard Anger,

seniorTrainer bei EFI Bayern e.V. Wichtiges über das Thema

Haftung und Versicherungsschutz für Ehrenamtliche. Dazu stellten

die Teilnehmer anschließend viele Fragen, die der Referent

kompetent beantwortete. "Lassen Sie es von der Gemeinde

schriftlich festhalten, für welche Tätigkeiten Sie im Auftrag der

Gemeinde unterwegs sind", erläuterte Anger "Und fragen Sie bei

der Gelegenheit nach, wie überhaupt der Versicherungsschutz der

Gemeinde geregelt ist. Gegebenenfalls muss hier etwas aktualisiert

werden." Mit diesen und anderen praktischen Tipps zog der

Referent seine Hörer in den Bann.



Das blieb auch so, als nach einer Vernetzungspause die Führung

durch das Zentrum für Telemedizin anstand. "Das, was Sie hier

sehen, ist erst der Anfang dessen, was im digitalen Sektor in den

nächsten Jahren noch möglich sein wird. Dabei ist uns der

Datenschutz sehr wichtig", wusste der ZTM-Mitarbeiter Waldemar

Pautow zu berichten. Mit kompetenten Antworten auf die Fragen

und Bedenken der Zuhörer insbesondere zum

Persönlichkeitsschutz konnte Pautow die Zuhörer für sich und die

Chancen der Telemedizin sowie der technischen Assistenzsysteme

gewinnen. Letztere sollen den Verbleib in den eigenen vier Wänden

erleichtern. Auch Kosten und Möglichkeiten eine finanzielle

Förderung zu erhalten, interessierte die Zuhörer.



"Eine gute Sache" seien die Austausch- und Vernetzungstreffen der

Seniorenbeauftragten und der vielen Freiwilligen, stellten die

Teilnehmer fest und sammelten schon Themen für ein nächstes

Treffen. Dabei wird es im Frühjahr 2018 um die Frage Mobilität -

Trends, Bedürfnisse und Angebote gehen. Wer nicht so lange

warten will, kann sich auf dem Blog des Regionalmanagements

über Projekte und Veranstaltungen schon einmal informieren:

zukunft-landkreis-badkissingen.de