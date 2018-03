Fake-Warnmeldungen kursieren auf WhatsApp - Polizei rät zur Vorsicht

Polizei meldet sich zu Wort



❌ #HOAX über Whatsapp im Umlauf - Bitte teilt diese Nachricht nicht, sondern löscht sie direkt wieder! ❌ pic.twitter.com/iRWrUzBgKY — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 30. August 2017

Immer wieder kursieren angebliche Warnmeldungen über den Messengerdienst "WhatsApp". Neueste Meldung beinhaltet eine Warnung vor kostenlosen Schlüsselanhängern, die an Parkplätzen oder Tankstellen verteilt würden. Man solle diese Dinge nicht annehmen, da sie mit internen Chips versehen seien und so festgestellt werden könne, wo sich Personen aktuell aufhalten würden. Zuhause - oder eben nicht. Die Meldung soll vor Einbrechern warnen, die nur darauf warten, bis man nicht zu Hause sei.Am Mittwochvormittag dann eine Reaktion der Polizei Unterfranken in dieser Sache. Bei der Warnung handelt es sich um eine sogenannte Hoax-Meldung, also eine Fake-Meldung."Hoax"-Meldungen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Viele User glauben derlei Geschichten und werden so verunsichert. Die Polizei Unterfranken rät deshalb in sozialen Medien besonders genau hin zu schauen, Meldungen durch mehrere Quellen zu prüfen und diese im Zweifelsfall zu löschen.Enrico Ball, Pressesprecher der Polizei Unterfranken äußerte sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk zu den Falschmeldungen:"Wir erleben in den letzten Jahren einen hohen Anstieg von Cybercrime. Dabei werden auch immer wieder diese Hoax-Meldungen über Messengerdienste wie WhatsApp verschickt und das sorgt natürlich für Verunsicherung bei den Bürgern. Deshalb warnen wir auch über Social Media vor diesen Falschmeldungen, um die Bürger für solche Betrugsversuche zu sensibilisieren.