Fahrplanwechsel: Verbesserung für Schüler und Fernreisende

Harald Zehe wartet am Bad Kissinger Busbahnhof auf die Linie nach Bad Brückenau. Er hat in der Stadt seine Einkäufe erledigt, jetzt geht es wieder nach Hause nach Waldfenster. Unter der Woche ist die Busverbindung in Ordnung, findet er. "Am Wochenende könnte es aber ein bisschen besser sein. Gerade am Sonntag", sagt er. Mit dem Bus fährt er trotzdem gern, weil er die Preise als günstig und fair empfindet.Als regelmäßiger ÖPNV-Nutzer weiß Zehe, dass am Wochenende der jährliche Fahrplanwechsel ansteht. Über den neuen Kreisfahrplan hat das Landratsamt am Freitag informiert. "Die meisten Änderungen sind im Minutenbereich", fasst Landrat Thomas Bold (CSU) zusammen. Sie sind beispielsweise nötig, um Fahrtverläufe weiter zu optimieren und damit Fahrgäste Anschlusszüge und -busse nicht verpassen. "Wir müssen auf entsprechende Änderungen im Zugbereich reagieren", erklärt er. Ein Blick in die neuen Pläne lohne sich auf alle Fälle, damit Reisende nicht zur gewohnten Zeit vergeblich auf den Bus warten.Zwei wesentliche Änderungen gibt es zum Fahrplanwechsel aber doch. So wird im oberen Saaletal ein zusätzlicher Bus für Schüler eingerichtet. "Da hatten wir eine Lücke und es bestand große Nachfrage", berichtet der Nahverkehrsbeauftragte beim Landratsamt, Michael Schäder. Künftig wird ab der Haltestelle "Hammelburg Schulzentrum" ab 14.25 Uhr eine Fahrt entlang der Saale bis nach Euerdorf angeboten. Der Geschäftsführer des Kreisomnibusbetriebs (KOB), Claus Schubert, sieht das als deutliche Verbesserung. "Dadurch sind die Schüler bis zu eineinhalb Stunden früher zu Hause", betont er. Auch Helmut Schreiner, Rektor des Hammelburger Gymnasiums, freut sich. "Damit können Schülerinnen und Schüler aus dieser Region zeitnah nach den einstündigen Wahlunterrichtsangeboten in der Mittagspause mit dem Bus nach Hause fahren", schreibt er in einer Mitteilung.Die zweite Änderung betrifft die Express-Linie, die Bad Kissingen und Bad Brückenau an den ICE-Bahnhof in Fulda anschließt. "Da hatten wir Schwierigkeiten, rechtzeitig in Fulda zu sein", berichtet Schäder. Der Bus fährt künftig 20 Minuten früher in Bad Kissingen los (8.40 statt 9 Uhr) und beinhaltet ab sofort auch die Möglichkeit, bei Bedarf Speicherz, Kothen und Motten anzufahren. "Wir wollten hier auch die Fläche erschließen", erläutert er. Landrat Bold unterstreicht die Bedeutung, die die Linie gerade für Übernachtungsgäste hat: Viele Touristen, die morgens nach dem Auschecken aus dem Hotel den Landkreis in Richtung Norden verlassen, reisen über den ICE-Bahnhof. Die Verbindungen der Deutschen Bahn seien so getaktet, "dass jeder, der um 10.30 Uhr in Fulda ist, am selben Tag noch jeden Bahnhof in Deutschland erreichen kann." Selbst den auf der Insel Norderney.Neu ist auch das Anruf-Sammeltaxi, das seit Herbst in den Abendstunden die Große Kreisstadt mit dem östlichen Landkreis verbindet. "Gäste, die abends länger in Kissingen bleiben, haben dann noch die Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen", sagt Schäder. Nach Münnerstadt oder Seubrigshausen etwa. Das Taxi fährt zwischen 20.15 und 22.15 Uhr. Der Fahrtwunsch muss bis zum vorigen Werktag telefonisch unter der Nummer 0171/799 8484 mitgeteilt werden.Mit der Auslastung des ÖPNVs zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden. "Bei dem Expressbus haben sich die Fahrgastzahlen auf 2500 im Jahr verdoppelt", berichtet KOB-Chef Schubert. Auch sonst seien beim Individualverkehr leichte Zuwächse zu verzeichnen. Bei den Sondertarifen fällt die Bilanz gemischt aus. Während die Schülernetzkarte konstant und sehr gut angenommen wird, ist bei der Seniorenkarte "Aktiv 65 Plus" noch Luft nach oben. "Es dürften ruhig mehr sein, die das in Anspruch nehmen", kommentiert der Landrat.Gute Nachrichten hat Bold im Hinblick auf den Anschluss des Landkreises an den Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) mit Würzburg als Zentrum. Der Kreistag werde sich im Dezember mit dem Thema befassen. Ziel ist es, eine entsprechende Gesellschaft mit den übrigen beteiligten Kommunen und Landkreisen zu gründen. "Im Januar soll der Startschuss fallen", sagt Bold. Bis der erste Student von seinem Elternhaus im Landkreis mit dem Semesterticket zur Uni Würzburg fährt, wird es allerdings noch dauern. Es werde eine intensive, langwierige Vorarbeit benötigt. "Das wird uns mehrere Jahre beschäftigen."Der Kreisfahrplan 2017/2018 ist ab Sonntag, 10. Dezember gültig. Zum Fahrplanwechsel gibt der Landkreis Bad Kissingen ein Übersichtswerk heraus, in dem alle Einzelpläne, der Liniennetz- sowie der Wabentarifplan und die Tarifübersicht gesammelt sind. Die 4000 Exemplare liegen demnächst im Landratsamt sowie in den Rathäusern der Kommunen aus. Alle Pläne sowie weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nahverkehr-badkissingen.de