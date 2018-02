Ergebnisse der Pfarrgemeinderatswahlen im Kreis Bad Kissingen

Applaus statt Kreuzchen: Zwei Mitgliedsgemeinden der Pfarreiengemeinschaft Bad Kissingen und alle Gemeinden rund um Burkardroth gingen bei der Pfarrgemeinderatswahl neue Wege. Sie ließen in den Gottesdiensten am Sonntag abstimmen, zum Teil per Handzeichen, in der Bad Kissinger Stadt-Pfarrkirche gab es am Sonntagmorgen einfach Applaus für die Kandidaten, die vorne um den Altar standen. "Es geht darum, dass die Kandidaten Rückenwind bekommen", sagte Pfarrer Gerd Greier, und: "So wurden früher auch die Bischöfe gewählt."



"Langer und intensiver Prozess"

Rund um Bad Kissingen wurde auch eine komplett neue Form der Mitbestimmung gesucht: "Es war ein langer und intensiver Prozess", sagte Greier am Sonntag zu den Gläubigen. Ergebnis: "Wir wählen nicht auf normale Weise, weil oft nicht genug Kandidaten für eine g'scheite Wahl zusammen bekommen." So wurde in Bad Kissingen und Hausen verfahren, in Arnshausen, Winkels und Reiterswiesen wurde per Briefwahl abgestimmt, aber überall kein Pfarrgemeinderat, sondern jeweils ein Gemeindeforum (Zusammensetzung siehe Info-Kasten).

"Wie ein Marktplatz in Rom, auf dem man sich getroffen hat, um über Gott und die Welt zu reden", erläutert Greier die Idee. "Jeder bringt das ein, wofür sein Herz brennt", gibt er als Ziel aus. Jedes Gemeindeforum delegiert wiederum zwei Mitglieder für einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat. Den gibt es rund um Bad Brückenau bereits: Dort entsenden die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Bad Brückenau, die Filiale St. Benedikt Römershag und die Kuratie St. Josef Wernarz jeweils Kandidaten in den gemeinschaftlichen Pfarrgemeinderat.

Unter anderem wegen der schwierigen Kandidatensuche erteilte der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Würzburg mancherorts Ausnahmegenehmigungen, um von der Gemeinde bestätigen oder anderweitig wählen zu lassen. "Die Zielvorgabe war es dabei, ein Gremium zu bilden, das Mitverantwortung für den Dienst der Kirche an den Menschen in der Pfarrei übernimmt", sagt Geschäftsführer Florian Liebler. Wichtig sei aber, dass für alle Gemeindemitglieder nachvollziehbar ist, wie das Gremium zustande gekommen ist.

Der Diözesanrat sammle dadurch auch Erfahrungen mit anderen Formen der Gremienbildung und Gemeindeleitung: "Klar ist bereits jetzt, dass es einer weitreichenden Reflexion der Pfarrgemeinderatswahl bedarf, um zu sehen wie die Rätestruktur für die Zukunft weiterentwickelt werden kann", kündigt Liebler an. Neue Wege ging auch die Pfarrgemeinde Motten: "Die Wahl wurde in einer Wahlversammlung im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst durchgeführt", berichtet Michael Mahr vom Wahlvorstand.

Insgesamt 618 Pfarreiern gibt es in der Diözese Würzburg, davon 28 im Dekanat Hammelburg und 40 im Dekanat Bad Kissingen. Nicht in allen wurde auch wirklich gewählt: "Bei uns in Fuchsstadt haben sich leider keine Kandidaten gefunden, deshalb wird auch nicht gewählt", berichtet etwa Kirchenpfleger Hans Pfülb. In der Kuratiegemeinde Christkönig im Lager Hammelburg hat sich der bisherige Pfarrgemeinderat zwar aufgelöst, aber: "Wie und wann ein neuer Pfarrgemeinderat bestimmt wird, ist mir nicht bekannt", sagt Pastoralreferent Markus Waite. Auch in Untereschenbach wurde am Wochenende vorerst kein neuer Pfarrgemeinderat gewählt.

Eng ist die Zusammenarbeit rund um Hammelburg auch mit den Kirchenverwaltungen, die heuer im Herbst neu gewählt werden. "Generell gibt es je einen Vertreter der Kirchenstiftung im Pfarrgemeinderat und umgekehrt", berichtet Waite. In Ebenhausen sitzt zum Beispiel Martina Greubel, die seit 2008 Kirchenpflegerin ist, auch im Pfarrgemeinderat.



8,05 Prozent in Bad Brückenau und 75,32 Prozent in Theinfeld: Die Beteiligung an der Pfarrgemeinderatswahl war im Landkreis sehr unterschiedlich. Laut Pressestelle des Bischöflichen Ordinariates wählten insgesamt knapp 30 Prozent der 509 687 wahlberechtigten Katholiken in der Diözese. Nach Auszählung von 447 von 616 Gemeinden wurden 3115 Frauen und Männer in die Pfarrgemeinderäte gewählt. Rund zwei Drittel der Stimmen entfielen auf Frauen.

Rund 30 Prozent Wahlbeteiligung erzielte die katholische Pfarrgemeinde Münnerstadt. "Das ist der Durchschnitt wie immer", meint Roland Ballner, der die Wahl leitete. Auch die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Ulrike Jira, ist soweit zufrieden. Für sie bestätigt das Ergebnis, dass es einen festen Wählerstamm in Münnerstadt gibt. Beide sind überzeugt, dass sich die Briefwahl bewährt hat. Für das Auszählen der Stimmen stand dem Wahlausschuss ein ganzes Helferteam zur Verfügung. Ausscheidende Pfarrgemeinderatsmitglieder und Kandidaten halfen gemeinsam, so dass nach knapp drei Stunden feststand, wer im neuen Gremium vertreten ist.

Das Ordinariat weist darauf hin, dass bis zum 8. April die konstituierenden Sitzungen der neuen Gremien stattfinden müssen. Das Fortbildungsinstitut der Diözese und der Diözesanrat der Katholiken bieten "Startabende" für Pfarrgemeinderäte an. Ein Termin ist am Donnerstag, 14. Juni, um 19 Uhr im Pfarrsaal Oberthulba.



Mitglieder der Gemeindeforen



Bad Kissingen Durch Akklamation im Sonntagsgottesdienst wurden ins Gemeindeforum bestimmt: Carsten Ahlers, Ingelore Blasberg, Uschi Clement, Walter Clement, Gerhard Flügel, Dorothea Gessner, Katja Heckelmann- Kuhn, Gertrud Hey, Barbara Hoßfeld, Elisabeth Kutz, Gabi Reichert, Margarete Rothaug, Patrizia Steuer und Olga Straub



Hausen und Kleinrach Ebenfalls im Gottesdienst am Sonntagsvormittag gewählt wurden Wolfgang Fichte, Michael Krauß, Christine Leirich, Gabi Mueller, Roswitha Vorbeck, Sabrina Wehner und Ingeborg Werner.

Reiterswiesen Durch Briefwahl wurden bestätigt: Stefan Fella, Monika Greubel, Jeanette Hahn, Christine Herbert, Sigrid Klabouch, Lothar Kuchenbrod und Elly Richler.



Arnshausen Per Briefwahl wurden bestimmt: Helma Albert,

Michaela Atzler, Burkard Bayer, Lydia Borst, Erhard Dietz, Elisabeth Konrad, Klaus Langen, Katja Lutz, Christiane Metz und Sabine Rustler.



Winkels Per Briefwahl wurden gewählt: Margit Ahlers, Gabi Hillenbrand, Carolin Klier, Robert Metz, Ernst Müller, Michael Renninger, Monika Weber und Marianne Wolf.



Mitglieder der Pfarrgemeinderäte:



Albertshausen Per Handzeichen wurden im Gottesdienst bestätigt: Tanja Alexander, Martina Brandl,

Regina Emmerth, Petra Schaupp, Michael Schießer, Tanja Wehner und Martin Wirsing.



Aschach In den Pfarrgemeinderat wurden Renate Gabel, Nicole Götz, Nicole Markard, Matthias Pancochar, Gudrun Schmitt, Katrin Voll und Isolde Weidmann. 476 der 936 Wahlberechtigten (50,7 Prozent) stimmten per Brief ab.



Aura Bei 40,7 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Aura: 249 der 612 Wahlberechtigten wählten einen Mann und sechs Frauen: Helmut Frank, Karin Kaiser, Alexandra Klamet, Ingrid Köhler, Claudia Schaub, Gabriele Schottdorf und Diana Walther.



Bad Bocklet 319 der 863 Wahlberechtigten (36,96 Prozent) bestätigten die Kandidaten Bernd-Theo Hansen,Michael Roth, Siegrid Klemke, Lorenz Bocklet und Marianne Werner. Auf den Stimmzettel hinzugefügt wurden Karin Gabel und Kilian Bauer.



Bad Brückenau In Bad Brückenau mit der Filiale Römershag und der Kuratie Wernarz gibt es 2606 wahlberechtigte Katholiken, 210, also 8,05 Prozent, wählten Winfried Hehn, Franziska Kaul, Claudio Kleinhans, Christian Krist, Ulrike Lieb, Jürgen Müller, Janik Veit und Mariola Zorzytzky.



Burkardroth Im Gottesdienst wurde abgestimmt über Gerald Benisch, Stephan Erb, Walter Kuhn, Karin Reitelbach, Hans Ringelmann, Thomas Rottenberger, Martina Scheuplein, Torsten Straub, Andrea Thyroff und Elisabeth Wehner.



Ebenhausen Per Akklamation im Gottesdienst wurden gewählt: Anika Brand, Thomas Brand, Christian Daller, Martina Greubel, Karin Haut, Manuela Karch, Martina Meißner, Monika Mühleck, Sophia Saar, Maria Schöler, Jürgen Schubert und Brigitte Stark. Ausgeschieden sind Maria Schmid und Ludwig Sauer.



Euerdorf Von den 714 Wahlberechtigten kamen 102 Wähler, also 14,3 Prozent am Sonntagmittag ins Wahllokal. Ergebnis:

Claudia Brand, Christa Ettert-Moritz, Michael Muth, Joachim Omert und Barbara Wieber.



Fridritt 96 von 142 Wahlberechtigten (68 Prozent) wählten per Briefwahl: Marina Elmerich, Magdalene Rottmann, Corinne Schmidt, Marianne Schuhmann, André Thain, Stefan Volk und Silke Wolf.



Gauaschach Bei 57 Prozent lag die Wahlbeteiligung in Gauaschach. Dem Gremium gehören an: Sabine Lilienweiß, Nicole Marx, Christa Oswald, Annette Reuter, Ingrid Teubert und Simone Teubert.



Gefäll Im Gottesdienst wurde abgestimmt über Manfred Metz, Birgitt Müller, Christoph Voll und Melanie Wehner.



Hammelburg 921 der 3187 Wahlberechtigten (28,9 Prozent) wählten Lore Fella, Monika Fella, Barbara Luther, Barbara Oschmann, Burkhard Oschmann, Ruth Oschmann-Hepp, Bianca Volkert und Carolin Warmuth. Bis zu vier Mitglieder werden nachberufen.



Hassenbach Per Briefwahl gaben 129 von 334 Wahlberechtigten (38,6 Prozent) ihre Stimmen ab. Wiedergewählt wurden Heinrich Hümpfner und Hannelore Stoll, neu sind Helga Schießer und

Barbara Geldner im Gremium.



Katzenbach Im Gottesdienst erhielten Martina Arnold, Aribert Bimmel, Ulrike Emmert, Carmen Fehr, Ewald Metz, Meike Metz, Monika Metz und Nadine Metz die Zustimmung.



Kothen 269 der 468 Wahlberechtigten in Kothen samt Filiale Speicherz (55,35 Prozent) wählten per Brief Maria Leibold, Claudia Kraus, Klaus Grünewald, Sandra Reith, Katharina Ziegler, Hanne Rumpel, Lothar Kraus und Daniela Hergenröder. Hinzuberufen werden Gabi Bug, Kerstin Grünewald, Simone Müller und Gregor Winter.



Lauter Im Gottesdienst wurden gewählt: Reinmund Amrhein, Andrea Hartmann, Bettina Heilmann, Nicole Kleinhenz, Sonja Nürnberger, Marianne Schmidt und Ute Weissenberger.



Maßbach 28,2 Prozent der 592 Wahlberechtigten wählten per Brief Christl Schweizer, Gunda Baumgart, Sabrina Dittmar, Harald Köhler, Florian Allenbach und Jessika Allenbach.



Motten Wahlberechtigt: 738, 123 (16,7 Prozent) stimmten in einer Versammlung für folgende Kandidaten: Dieter Statt, Sabrina Rosenberg, Edeltraud Heil, Birgit Statt und Michaela Schwarz.



Münnerstadt 661 der 2183 Wahlberechtigten (30,28 Prozent) wählten: Rita Balthasar, Heike Beudert, Elisabeth Düring, Monika Grim, Gertrud Happel de Carbonero, Ines Haupt, Ulrike Jira, Inge Kirch, Christine Neely und Edeltraud Seit.



Nüdlingen 618 der 2093 wahlberechtigten Katholiken (29,5 Prozent) wählten Elfriede Katzenberger, Christa Wittal, Martin Suckfüll, Edwin Frey, Hiltrud Haßmüller, Johannes Heid, Gabriele Gründel, Heike Brückmann, Jasmin Romero und Manuela Bures.



Obererthal Dem neuen Pfargemeinderat gehören ohne Wahl an: Monika Brust, Angelika Fuchs, Marlene Laudensack, Barbara Pfaff, Heidrun Rüth, Silvia Schipper, Franziska Schneider, Marcus Seifert, Ingeborg Wahler und Gabriele Wolf.



Obereschenbach Dem neuen Pfargemeinderat gehören an: Hiltrud Lehmann, Katharina Meder, Margarita Reuter und Tatjana Sitter. Die Kuratie hat 393 wahlberechtigte Mitglieder.



Oberleichtersbach 516 der 1638 Wahlberechtigten in Oberleichtersbach samt der Filialen Breitenbach, Modlos und Weißenbach (31,5 Prozent) beteiligten sich an der Briefwahl. Gewählt wurden aus Breitenbach Christian Beck und Linda Beck, aus Oberleichtersbach Claudia Goldbach, Christa und Klaus Straub sowie aus Unterleichtersbach Heidi Plobner und Michael Reuß.



Obertulba 406 der 1030 wahlberechtigten Pfarrgemeindemitglieder (39,4 Prozent) wählten Elke Blümm, Silvia Börtlein, Marga Bös, Barbara Greubel, Isabella Hausmayer, Peter Hausmayer, Jürgen Kamperdicks, Vanessa Krampert, Sonja Röder

und Andrea Wehner.



Oehrberg Im Gottesdienst bekamen Barbara Markart, Melanie Mathes, Jutta Schneider und Andrea Sell die Zustimmung.



Poppenroth Dem Pfarrgemeinderat gehören an: Rosi Bollwein, Ilona Goll, Ulrike Kröckel, Hans Pfrang, Monika Rettinger, Marliese Schäfer, Birgit Schmitt, Ute Wehner und Klaus Wolf. Ausgeschieden sind Melitta Wehner, Anette Schmitt und Melanie Binder.



Premich Im Gottesdienst wurden gewählt: Gerhard Antlitz, Ingrid Edelmann, Bettina Herbert, Laura Kirchner, Cornelia Köth, Irmgard Köth, Ewald Müller, Silke Seufert, Gertrud Schäfer, Nadine Schlereth, Rita Stürzenberger, Marita

Ziegler und Roland Ziegler.



Ramsthal 332 der 797 Wahlberechtigten (41,66 Prozent) wählten Ralf Herre, Elke Leuze, Elisabeth Müller, Brigitte Muthig, Anita Sixt, Annette Sixt und Tim Söder.



Rottershausen 102 Gotterdienstbesucher (14,5 Prozent der 704 Wahlberechtigten) wählten beim Vorabend-Gottesdienst per Akklamation: Rita Blaß, Manuela Brehm, Ilse Erhard, Gabriele Kanz, Rita Krebs, Margarete Müller, Renate Staab, Erich Werner und Walter Wetterich.



Schlimpfhof 147 der 229 Wahlberechtigten (64,19 Prozent) wählten Margit Schmitt, Wolfgang Wehner, Katrin Schindlmeier, Simone Kleinhenz und Michaela Stoeck. Nachberufen wird Simone Brand.



Schondra 519 der 1321 Wahlberechtigten (39,29 Prozent) wählten aus Schönderling Julia Beck, Lea Müller, Marie Müller, Dorothea Neuland und Julia Stelzner, aus Schondra Gerhard Schmitt, Brigitte Schöberl und Ivonne Seidel sowie aus Singenrain Melanie Köth und Jonas Römmelt.



Schwärzelbach Dem Pfarrgemeinderat gehören die Vorsitzende Ursula Beck, Susan Blahusch, Margit Brönner, Georg Helmstädter, Andreas Schenk (stellvertretender Vorsitzender), Emmi Schmitt und Ella Scholz an.



Seubrigshausen 208 der 374 Wahlberechtigten (55,6 Prozent) wählten Erich Geißler, Reinhold Hornung, Sylvia Hornung und Elke Schneider.



Stangenroth Im Gottesdienst wurde abgestimmt über Siegfried Eyrich, Stefan Grom, Kerstin Hartmann, Ulrike Herold, Regina Kirchner und Luitgard Wehner.



Steinach 503 der 1100 Wahlberechtigten (45,73 Prozent) wählten per Briefwahl Jennifer Balling, Sabine Bayer, Claudia Benkert, Tanja Hetzel, Elfriede Oppel, Simone Reuß, Barbara Riemer, Maria Unrath und Tobias Wehner.



Stralsbach Im Gottesdienst wurde abgestimmt über Margit Kässner, Monika Knauer, Julia Müller, Elvira Schlereth, Ulrike Straub, Silvia Wehner, Gudrun Ziegler und Monika Zwiefel.



Sulzthal In den Pfarrgemeinderat gewählt sind Christa Keller, Sonja Weingart, Irmina Schießer, Heike Tremer, Alexandra Sachs, Ursula Zimmermann und Hubert Tremer.



Thulbatal 545 von 1488 Wahlberechtigten (43,4 Prozent) wählten den gemeinschaftlichen Pfarrgemeinderat. Ihm gehören aus Thulba Gabi Schmitt, Bettina Müller, Christa Kus und Gudrun Werner, für Reith Stefanie Mock, für Frankenbrunn Petra Büchner und Claudia Vorndran sowie für Hetzlos Dagmar Kilchert und Doris Leuner.



Theinfeld 116 der 154 Wahlberechtigten (75,32 Prozent) wählten Matthias Geier, Norbert Geier, Claudia Klopf, Klaus Pfaab und Daniel Schäfner.



Thundorf 220 der 361 Wahlberechtigten (60,94 Prozent) wählten per Briefwahl Ramona Storch, Linda Freund und Kevin Freund.



Untererthal 63,7 Prozent der 632 Wahlberechtigten wählten in Untererthal: Renate Stolz, Bernd Hüfner, Arnold Eiben, Marga Gerlach, Claudia Baus, Janik Hüfner und Ulrike Schneider.



Volkers 156 von 313 Wahlberechtigten (49,84 Prozent) wählten Arnold Brust, Walburga Statt, Anja Prucha, Susi Reißer und Sandra Daniel.



Waldfenster Im Gottesdienst gewählt wurden Christoph Schlereth, Gerhard Schlereth, Elmar Schmitt, Christine Schmitt, Elisabeth Wehner und Marion Wenzel.



Windheim (Münnerstadt) 145 der 262 Berechtigten (55,3 Prozent) bestätigten alle fünf Kandidaten per allgemeiner Briefwahl: Christoph Hein, Helga Hein, Rosemarie Müller, Alois Schlembach und Christel Reuß.



Wittershausen Per Briefwahl bestimmten 148 von 321 Wahlberechtigte (46,11 Prozent) Claudia Röder, Andrea Drummer, Thorsten Sell, Barbara Metz und Simone Drummer als Mitglieder. Nachberufen werden Sabrina Zink und Michaela Behrendt. rr