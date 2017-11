Erfolgreichste Schützen aus Eltingshausen gewürdigt

Die Schützen Eltingshausen haben beim Kameradschaftsabend ihre besten Aktiven ausgezeichnet. Bereits im Mai hatte das Königsschießen stattgefunden, bei dem sich die Teilnehmer den Wettbewerben gestellt hatten.



Königsschießen wird der Schuss gewertet, der am nächsten an der Mitte ist. Jeder darf drei Schuss abgeben. Schützenkönig wurde Gerhard Kornmann (126 Teiler), gefolgt von Erstem Ritter Manuel Reith (400 Teiler) und Zweitem Ritter Willibald Zänglein (495 Teiler)



Der Meister Luftgewehr Erwachsene, hier wurden zehn Schuss abgegeben, war Thomas Koch (96 Ringe), den zweiten Platz belegt Manuel Nöth (95 Ringe), den dritten Platz Manuel Reith (89 Ringe)



Der aktuelle Jugendkönig ist Michael Koch (339 Teiler). An seiner Seite stehen der Erste Ritter Marius Bieber (410 Teiler) und der Zweite Ritter Marcel Schneider (503 Teiler). Der Meister Luftgewehr Jugend (zehn Schuss) ist Michael Koch (89 Ringe), es folgen Marius Bieber (82 Ringe) und Marcel Schneider (74 Ringe).



Der Wettbewerb Robin Hood für Erwachsene wurde von den Bogenschützen ausgetragen . Hier wurde die Entfernung von der Mitte in Millimetern gemessen. Robin Hood ist Rico Samper (3,9 Milllimeter), Little John ist Uwe Kornmann (9,5 Millimeter) und Bruder Tuck Marius Bieber (28,7 Millimeter). Der Meister Bogen Erwachsene (6 Pfeile) ist Uwe Kornmann (55 Ringe) gemeinsam mit Susi Samper (55 Ringe) und gefolgt von Michael Greubel (52 Ringe).



Auch der Wettbewerb Robin Hood Jugend wurde ausgetragen. " Robine Hood" ist nun Luisa Matuschka (39,4 Millimeter) mit Little John Tom Matuschka (65,8 Millimeter) und Bruder Tuck Elias Kleinhenz (108,7 Millimeter). Meisterin Bogen Jugend ist ebenfalls Luisa Matuschka (52 Ringe) gefolgt von Elias Kleinhenz (45 Ringe) und Tom Matuschka (30 Ringe).



Bereits im Mai war der vorhergehende Schützenkönig Thomas Koch mit Blasmusik daheim abgeholt worden. Er hatte nur eine sehr kurze Amtszeit, da im November 2016 erst wieder ein neuer König ermittelt worden war. Der Grund dafür war die lange Unbrauchbarkeit des Schützenheims. Somit hatte Amtsvorgänger Jochen Schott eine sehr lange Amtszeit als Schützenkönig. Er hatte den Titel von 2014 bis 2016 inne.