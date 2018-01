Erfolge und Verdienste in Burkardroth

Die Marktgemeinde Burkardroth hat im Premicher Pfarrheim einen Empfang organisiert, bei dem die Erfolge und Verdienste des vergangenen Jahres aus den unterschiedlichsten Bereichen gewürdigt wurden. Melodisch umrahmt wurde der Nachmittag von den Premicher Musikanten. Es sei heute keine Selbstverständlichkeit, mehr zu tun als unbedingt notwendig ist, sagte Bürgermeister Waldemar Bug. Doch gerade dieses "Mehr" mache es aus. "Wir sind stolz auf eure Erfolge, denn ihr stellt damit euren Heimatort, den Markt Burkardroth, in ein positives Licht."



Den Beginn machte man mit der Ehrung im sportlichen Bereich. Hier hatten gleich zwei Mannschaften Großes geleistet. So erreichte die U 17-Jugendmannschaft der DJK Stralsbach den Meistertitel der Gruppe Rhön 1. Ebenfalls den Meistertitel, aber der Gruppe Rhön 2, hatte die U 17-Jugendmannschaft des TSV Wollbach errungen. Bürgermeister Waldemar Bug freute sich mit den jugendlichen Spielern und Trainern darüber.



Der Herren-40-Tennismannschaft des TSV Wollbach gelang 2017 der Aufstieg in die Bezirksliga, auch dies wurde ausgezeichnet. Die Volleyball-Damenmannschaft des TSV Wollbach sicherte sich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga Unterfranken Ost und ist in die Bezirksliga Unterfranken aufgestiegen.



Geehrt wurden ebenso Carolin Wirth und Jürgen Metz vom Schützenverein Hubertus Stangenroth, die jeweils Gaumeister mit dem Compoundbogen wurden. Auch als Team war man in der Gaumeisterschaft 2017 erfolgreich. Hier konnten sich die Bogenschützen in der Mannschaft den 1. Platz sichern.



Erfolgreich war auch der Schützenverein Hubertus Zahlbach. In der Einzelwertung bei der Gaumeisterschaft des Schützengaus Rhön-Saale erreichter Werner Schuldheis am Langbogen den 1. Platz, die Langbogen-Manschaft war im vergangenen Jahr ebenso sehr erfolgreich. Am Perkussionsgewehr belegte Axel Müller den 1. Platz beim Schützengau Rhön-Saale und die A-Klasse Luftgewehrmannschaft sicherte sich im Rundenwettkampf 2017 des Schützengaus Rhön-Saale das Siegertreppchen. Sehr erfolgreich waren auch die Kegler des SKK "Alle Neun" Stralsbach, sie wurden in der Saison 2016/2017 Meister der Bezirksliga B-Nord.



Auch für kulturelle Leistungen gab es Auszeichnungen. Luca Ehrenberg aus Burkardroth wurde für seine hervorragenden Ergebnisse auf der Posaune ausgezeichnet. Beim Kammermusik-Wettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes waren die Teilnehmer der Altersstufe 1 a Tina Schoch (Querflöte), Pia Schoch (Klarinette) und Anna Metz (Querflöte) vom Heimat- und Musikverein Katzenbach erfolgreich, sie konnten sich den Bezirkssieg holen. David Metz von der Bläservereinigung Burkardroth konnte das D2-Leistungsabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes erfolgreich ablegen.

Auch herausragende Leistungen auf beruflicher Ebene wurden gewürdigt. Hier waren Julia Schäfer aus Burkardroth als Kosmetikerin erfolgreich. Hervorragende Leistungen hatte auch Anna Kirchner aus Stangenroth als Industriemechanikerin abgeliefert. Sie schaffte den Abschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,0 und wurde mit dem Staatspreis ausgezeichnet.



Auch Auszeichnungen für Personen, die das gesellschaftliche Leben geprägt haben, gab es. Hier wurden Erhard Antlitz vom Musikverein Premich, Georg Grom vom Feuerwehrverein Frauenroth, Siegfried Höchst und Wolfgang Rottenberger vom Verein für Gartenbau und Landespflege Burkardroth sowie Hermann Metz von der Musikkapelle Frauenroth und Klaus Wiesler vom TSV Wollbach für ihr großes Engagement über viele Jahre hinweg geehrt.