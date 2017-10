Entweder Essen oder Holz für den Ofen

Gudrun Peters war mit Daniel Moll aus Bad Kissingen, für eine Woche nach Belgrad gereist, um die Stadt kennenzulernen und zwei Roma-Familien besuchen, die ein Jahr zuvor in den Kosovo bzw. nach Serbien ausgereist waren, um einer Abschiebung zu entgehen. Davor haben sie mehrere Jahre in der Gemeinschaftsunterkunft in Ebenhausen gelebt. Die Kinder haben dort die Schule und den Kindergarten besucht und waren in verschiedenen Vereinen aktiv. Schnell verband sie eine innige Freundschaft.

Nach einigen Tagen in Belgrad ging es in Richtung Süden nach Mladenovac, wo die Familie Berisha seit kurzer Zeit untergekommen ist. Nach der stürmischen Begrüßung der sechs Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren konnten sie sich ein Bild über die Lebensumstände im neuen Heim machen. Das Mobiliar ist äußerst sparsam, abgenutzt und sehr einfach. "Wir konnten außer einem kleinen Fernsehgerät keine weiteren elektrischen Geräte wie zum Beispiel Kühlschrank, Herd oder Waschmaschine ausmachen." Die schlechte Bausubstanz des Häuschens wird im Winter zum Problem: Ein einfacher Holzofen ist die alleinige Wärmequelle in einem einzigen Raum.

Die schulpflichtigen Kinder berichteten von vielen schmerzhaften Erfahrungen in der Schule: Ständiges Mobbing durch Lehrer und Mitschüler, Schläge, Verleumdungen und vor allem Verweigern von Förderung bei Lernproblemen - darunter leiden die Kinder am meisten. Die Toiletten dürfen sie manchmal erst dann benutzen, wenn die serbischen Kinder zu Hause sind. Das jüngste Kind geht nicht in den Kindergarten, da dieser kostenpflichtig ist.

Einige Tage später ging es weiter in Richtung Kosovo, wo Peters und Moll am Grenzübergang Merdare die in Lipjan ansässige Familie Gashi trafen. Die Wohnsituation zeigte sich etwas besser als bei der Familie Berisha. Allerdings wird die Familie aufgrund privater Differenzen in absehbarer Zeit aus dem Haus ausziehen müssen.



Bub wurde angeschossen

Die Kinder der Besuchsfamilie in Lipjan gehen entweder zur Schule oder in den Kindergarten, der kostenlos besucht werden kann. "Wir erfuhren auch hier von erheblichen Benachteiligungen dieser Kinder", sagt Peters. So werden zum Beispiel vergessene Hausaufgaben mit Demütigungen oder Fensterputzen bestraft. Doch insgesamt standen die Kinder der Schule und den Lernchancen, die sie ihnen trotz all der Probleme bietet.

"Wir tauschten uns rege über die Alltags- und Gesundheitsprobleme aus und gewannen zumindest einen Eindruck davon, wie problematisch sich zum Beispiel eine notwendige ärztliche Behandlung darstellt - eine Krankenversicherung ist nicht vorhanden." Die beiden älteren Jungen der Familie, Muhamet und Abdullah, waren im Januar 2017 während des Spielens auf dem Schulhof von einem Unbekannten angeschossen worden. Einer der Buben erlitt dabei eine schwere Augenverletzung, die mehrere Operationen erforderlich machte, um das Augenlicht beziehungsweise das Auge selbst erhalten zu können. "Ärzte in einer Klinik in Pristina vermittelten einige Monate nach den ersten Operationen, die auch durch private Spenden unsererseits finanziert worden waren, den Kontakt zu einer Spezialklinik in Tirana/Albanien, da noch ein weiterer komplizierter Eingriff erforderlich geworden war." Die Kosten für die aufwendige mehrstündige Operation wurden von den Ärzten auf 3300 Euro festgelegt. Man bestand auf vollständige Aushändigung des Geldes vor der Behandlung.

"Mit großer Anstrengung konnten wir im privaten Umfeld diese Summe beschaffen und an den Vater der Familie überweisen. Der Betrag wurde in Tirana bar an einen Arzt übergeben, woraufhin die Operation in letzter Minute stattfand", sagt Peters. Anfang September 2017 gab es einen wichtigen, telefonisch vereinbarten Nachuntersuchungstermin, denn der Junge klagt noch immer über Schmerzen. Zudem muss eine Brille angepasst werden. Vater und Sohn machten sich mitten in der Nacht mit dem Bus auf den Weg nach Tirana. Doch es fand sich niemand, der für eine Untersuchung bereit war und man schickte die beiden nach Stunden unverrichteter Dinge wieder weg.



Sie werden nicht vergessen

Ein besonders großes Problem stellt in der kalten Jahreszeit das Beschaffen von Holz für den Ofen dar, da auch das mit erheblichen Kosten verbunden ist. Beide Familien berichteten schon während des letzten Winters: Es gibt immer wieder entweder Essen oder Holz für den Ofen - die Familie gleichzeitig mit Nahrung und Wärme zu versorgen, ist über weite Strecken nicht möglich - und im Kosovo ist bereits der erste Schnee gefallen.

"Uns wurde schon vor Ort sehr deutlich, dass unser Besuch auch dahingehend wichtig war, dass er den Menschen zeigte, dass sie nach ihrer Abreise nicht vergessen wurden." Außerdem konnten sie sich einen Einblick darüber verschaffen, wie künftige Unterstützungen einen Beitrag zur Selbsthilfe im jeweiligen Land leisten könnten.

"Aber letztendlich geht es uns besonders darum, "unsere" Kinder nicht verloren zu geben, die ja eine geraume Zeit ihres Lebens hier mit uns zusammen verbracht haben." Sie haben auf ihrer Reise zu viele Roma-Kinder gesehen, die mit Sicherheit niemals eine Schule von innen sehen werden, die um Geld oder Lebensmittel gebettelt haben. "Wenn unser Beistand - moralischer oder wenn möglich auch finanzieller Art - dazu beiträgt, dass die Kinder der beiden Familien weiterhin zur Schule gehen dürfen und sie dadurch zumindest eine Chance auf ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben bekämen, wäre schon sehr viel erreicht ", sagt Gudrun Peters. red