Entscheidung zum dritten Nationalpark: Favorit steht fest

Umfrage auf inFranken.de: Fast die Hälfte grundsätzlich gegen Nationalpark



Nach über einem Jahr teils heftiger Diskussionen hat sich das bayerische Kabinett am Dienstag in der Frage eines dritten Nationalparks auf einen Favoriten geeinigt. Wobei: Genaugenommen sind es zwei Favoriten.Die Rhön und die Donau-Auen kommen in die engere Wahl für einen dritten Nationalpark in Bayern. Diese beiden Regionen sollen in den kommenden Monaten weiter geprüft werden, die Rhön auch zusammen mit dem benachbarten Hessen. Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) kündigte nach der Sitzung einen noch intensiveren Dialog mit diesen beiden Regionen an. Der Spessart und der Frankenwald sind damit aus dem Rennen.Das Thema Nationalpark ist seit Monaten ein Streitpunkt - sowohl im Landtag auch in den betroffenen Regionen vor Ort. Das zeigt sich auch auf inFranken.de: Bei einer Umfrage können unsere Leser seit Montag darüber abstimmen, in welcher Region ihrer Meinung nach der Nationalpark entstehen soll. Bis zum Dienstag, 12.30 Uhr, haben 763 Menschen an der Umfrage teilgenommen.Fast die Hälfte aller Leser (48 Prozent) war dabei der Meinung, dass es überhaupt keinen dritten Nationalpark geben sollte. Immerhin 26 Prozent der Stimmen bekam die Rhön - und ist damit auch der Favorit unserer Leser. Auf dem letzten Platz landeten die Donauauen mit sechs Prozent.