Emotional nicht zu toppen

Peter Klopf



Auch wenn das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen noch so viele hochkarätige Auftritte hat, so kommt dem Elternkonzert doch eine besondere Bedeutung zu. Die Mitglieder musizieren vor Eltern, Geschwistern und Verwandtschaft - eine sehr kritische und eine besondere Herausforderung für die jungen Menschen. Für viele junge Musiker ist dies auch der allererste Auftritt vor einem großen Publikum.

Das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen (JMK) ist mehr als nur ein Klangkörper. Es bedeutet Heimat, Kameradschaft, Geborgenheit und Herausforderung zugleich. Neben dem Konzertieren in einem größeren Orchester erlernt die Jugend der Kurstadt und Umgebung Disziplin und soziale Kompetenz in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Dies war beim Elternkonzert hautnah zu fühlen und es war zu spüren, dass ihnen Musik Spaß macht, trotz aller Mühen, vieler Proben, das Einstudieren der Musikstücke und das öffentliche Aufführen vor einem kritischen Publikum.

Schon die Kleinsten vom Vororchester zeigten unter der musikalischen Leitung von Stadtmusikdirektor Bernd Hammer eine Begeisterung, die einen als Zuhörer förmlich ansteckte. Nicht weniger spannend und anregend die Darbietungen sowohl des Streichorchesters unter der Leitung von Matthias Klink, als auch des Akkordeonorchesters mit ihrem Leiter Michael Lukaszcyk.

Sahnehäubchen war natürlich der Auftritt des Hauptorchesters. Nicht nur eine Augenweite in ihren feschen Uniformen, sondern ein ansprechender Klangkörper, der es versteht, emotional zu begeistern. Selbstverständlich fehlte auch der übliche Sketch der Musiker nicht, in der Robin Hillenbrand als Showmaster, Eva Brand als Ehrengast und Fabian Rottenberg als Dirigent den Taktstock an sich zur Begeisterung des Publikums auf die Schippe nahmen. Robin Hillenbrand ist ein "alter Hase" beim JMK. Als mitreißender und Comedy erprobter Moderator wurde er zum Abschluss des Sketches ganz ernst und sagte, wobei er allen jungen Musikern aus dem Herzen sprach: "Wir vom JMK möchten allen Eltern und Großeltern danken, dass ihr uns zur Musikschule, zum Jugendmusikkorps gefahren habt. Ohne euch wären die vielen Proben und Auftritte im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen." Bürgermeister Thomas Leiner (CSU) als Vertreter von OB Kai Blankenburg lobte die Veranstaltung mit den Worten: "Es stimmt, das Elternkonzert ist das schönste Konzert des Jahres." War der Auftritt ihrer Kinder schon ein gefühlsbetonter Höhepunkt, so wurde es für einige der jungen Musiker zu einem emotionalen Tiefpunkt. Lange Jahre boten ihnen das JMK und ihre Kollegen Freundschaft und Heimat. Jetzt mussten sie aufgrund von Studium oder Ausbildung dem Korps den Rücken zukehren. Mit dem Ehrenkrug des JMK wurden verabschiedet: Eva Brand, Anna-Lena Back, Kristina Back, Antonia Grob, Anna-Sophia Karch, Milena Koch, Johanna Leirich, Julia Belz, Max Arnold, Felix Back, Ferdinand Kässner, Moritz Memmel und Fabian Rottenberger. Auch wenn diese Leistungsträger des JMK"s verabschiedet wurden, so wollen sie als "Reservisten" dem Korps auf Abruf weiterhin zur Verfügung stehen. Ein Laie mag nicht erahnen, was man als Musiker innerhalb von zehn Jahren für Auftritte und Leistungen erbringen muss. Viele tausende Stunden gehen für Proben, Fahrten, Einsätze und sonstige Aufwendungen für die Musik von der Freizeit ab. Daher ist das Ehrenkettchen des Musikkorps eine kleine Anerkennung für die erbrachten Leistungen. Ausgezeichnet wurden: Antonia Kopp, Laura Schwing, Karina Schwing, Julia Belz, Robin Hillenbrand, Jan Matejsek, Tom Rahm, Konstantin Schmitt und Tillmann Joob. Elternkonzert ist das schönste Konzert im Jahr? Ja, es stimmt. Auch Außenstehende können sich von dem Feeling einfangen lassen - es kostet keinen Eintritt und jeder ist willkommen. Der Druck auf die Tränendrüse ist aber nicht zu verachten.