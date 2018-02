Eislaufen mal anders

Mit Programm



Eine lange Schlange bildet sich vor der Eishalle, sie reichte kurzzeitig sogar bis zum Wendehammer davor - so groß war der Andrang der Kinder und Jugendlichen, die am Eislauf-Event des BDKJ-Regionalverbands Bad Kissingen dabei sein wollten.Der BDKJ-Vorstand - er setzt sich zusammen aus Markus Kirchner (Gefäll), Christina Schmitz (Ebenhausen) und Roland Pietryga (Geistlicher Leiter und Regionaljugendseelsorger) - erwartet die Besucher schon. "Wir freuen uns, dass es uns durch die neuen Betreiber der Eissporthalle Bad Kissingen ermöglicht wurde, unseren, über die Jahre berühmt gewordenen Eislauf-Vormittag, den wir als großes Dankeschön für die vielen Kinder und Jugendlichen im Landkreis veranstalten, die sich das ganze Jahr über in unterschiedlichsten Gruppen und Gremien für ein christliches und menschenfreundliches Miteinander einsetzen, auch weiterhin durchführen zu können", so der Geistliche Leiter des BDKJ Bad Kissingen, Roland Pietryga.In Zusammenarbeit mit weiteren Mitstreitern, darunter der BDKJ des Nachbarlandkreises Rhön-Grabfeld und kja-Jugendbildungsrefenentin Johanna Mahr, die mit Roland Pietryga zusammen in der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit arbeitet, wurde abermals ein spannendes Vormittagsprogramm auf die Beine gestellt. Allerdings kam auch das freie Kufenflitzen nicht zu kurz.Beim Einlass in Kleingruppen aufgeteilt, sollten sich alle Besucher überlegen, wie sie den anderen Teilnehmern in einem einminütigen Schauspiel bestimmtee Begriffe näherbringen können. "Wir sind in der Eishalle jedes Jahr aufs Neue vor die Herausforderung gestellt", so Roland Pietryga, "trotz der überaus schwierigen akustischen Verhältnisse in der Halle, den Jugendlichen etwas Inhaltliches bieten zu wollen. Schließlich gibt es ein paar Punkte, in denen sich der BDKJ von anderen Vereinen in der Region unterscheidet. Dazu zählen unter anderem, dass wir neben spaßigen Gemeinschaftsaktionen, Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsvollen Umgang miteinander und mit der Umwelt motivieren wollen. Gerade der Blick für die Bedrängten und am Rand Stehenden - hier und weltweit - ist und bleibt eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen."So tauchen unter anderem Begriffe auf wie "Integration", "Zusammenhalt", "Zeit haben füreinander". Diesen werden Negativbeispiele wie "Gnadenlos sein", "Ausgrenzung" und "Egoismus" gegenübergestellt und nach den Kurzvorführungen jeweils in wenigen Sätzen gedeutet. Abgeschlossen wurde diese thematische Einheit von einem gemeinsamen Vaterunser.Dadurch gestärkt, machten sie die Kinder und Jugendlichen erneut zur Musik aufs Eis, das vom Eismeister mittlerweile frisch aufbereitet wurde. Nebenan auf der Tribüne hatte das Vorbereitungsteam einen Bastelstand aufgebaut, an dem sich jeder, der wollte, ein kleines Andenken an das diesjährige "BDKJ on Ice" basteln konnte.Der Termin für das nächste "BDKJ on Ice 2019" wird wie auch aller anderen Termine auf der Homepage der Regionalstelle Bad Kissingen ( www.kja-regio-kg.de ) veröffentlicht.