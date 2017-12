Einmal rund um die Welt

Es ist schon erstaunlich, wie diszipliniert, engagiert und mitreißend Bad Kissingens musikalische Jugend sein kann. Was einem aber am meisten imponiert, ist die hohe Qualität, die sie an den Tag legt. Das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen (JMK) wird immer als Aushängeschild der Stadt bezeichnet, doch beim jetzigen Eröffnungskonzert zum Kissinger Winterzauber waren nur rund 400 Zuhörer gekommen, obwohl der Große Saal im Regentenbau 1165 Sitzplätze bietet. Die Unterstützung des musikalischen Nachwuchses der Stadt durch die Bevölkerung Bad Kissingens lässt zu wünschen übrig - leider. Was aber die 68 Jungen und Mädchen die auf der Bühne des Großen Saales saßen, leisteten und interpretierten, war erste Sahne. Sie begeisterten schon von Anfang an. Man war von den Jungen und Mädchen fasziniert, wenn man sie beobachtete, wie sie ihr Instrument spielten und auf die Anweisungen des Dirigenten achteten. Sie und er waren eine homogene Einheit, der berühmte Funke sprang sofort über. Stadtmusikdirektor Bernd Hammer hatte ein Programm mit Mittel- und Oberstufenstücken unter dem Motto "Neue Ziele" zusammengestellt, das letztlich nur ein Ziel hatte: Völkerverständigung. Da waren die Westernmelodien von Robert W. Smith "Westward ho!", wo man die rauchenden Colts und harten Revolverhelden erahnen konnte und die Melodien aus tausendundeiner Nacht bei "Selections from Aladdin " von John Moss. "Ich habe bewusst Orient und Amerika gegenübergestellt. Siedler erobern den amerikanischen Kontinent. Bei allem was heute geschieht bleibt die Frage: Aus was besteht die Amerikanische Kultur", so Bernd Hammer bei der Moderation.



Mit "Eye of the Falcon" von Ed Huckeby gelang gleich der erste große Wurf. Diese kreative neue Komposition präsentierte eine faszinierende Kombination aus dramatischen Harmonien und synkopierten Melodielinien, die sie erstaunlich einprägsam, aber doch anders und einzigartig macht. Von der schwungvollen Eröffnung, durch die lebhaften melodischen und langsamen lyrischen Abschnitte, bis zum mächtigen Abschluss, war es eine bombastische Interpretation, die bezauberte. Was nur Oberstufen-Orchester spielen können, ist der schwungvolle und mitreißende Marsch "Kaiserin Sissi" von Timo Dellweg. Timo Dellweg komponierte und arrangierte bereits zahlreiche Polkas, Walzer und Märsche. Eines seiner erfolgreichsten Stücke ist zweifelsohne der "Kaiserin-Sissi-Marsch", zu Ehren der berühmten österreichischen Kaiserin Elisabeth (1837-1898). Dieser schwungvolle Konzertmarsch entstand zum fünfjährigen Jubiläum der Kapelle "Die Egerländer Rebellen" und eroberte in kürzester Zeit die Blasmusik-Welt. Er erinnert an den berühmten "Florentiner Marsch" von Julius Fucík. Seit 1999 ist Timo Dellweg Flügelhornist bei "Michael Klostermann und seinen Musikanten". Zwei Zugaben, der Eisenstädter Marsch und natürlich Lilli Marleen" rundeten den spannenden Konzertabend ab. Besonders stolz war man bei JMK auf das Posaunentrio Jonas Greubel, Lukas Ehrenberg und Paul Metz, die amtierende Landesmeister bei "Jugend musiziert" sind, und sich kürzlich außerdem für den Landesentscheid des Bayerischen Musikbundes qualifiziert hatten. Mit einem kurzen Auftritt konnten sie ihr Können zeigen.



Eine besondere Ehrung wurde Milena Koch und Anna-Sophia Karch zuteil. Da sie beim Elternkonzert in der Welt unterwegs waren, nutzte Stadtmusikdirektor Bernd Hammer gemeinsam mit OB Kay Blankenburg die Gelegenheit, sie im Rahmen diese Konzertes nachträglich mit dem Ehrenkrug des Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen zu verabschieden.