Einige Aktionen der Garitzer müssen gestrichen werden

Und dies, obwohl die Vereinsaktivitäten laufen wie immer, und der Verein auf eine bewährte Vorstandschaft rund um Manfred Mußmächer bauen kann. Der Altersstruktur geschuldet, nimmt jedoch die Mitgliederzahl auf 194 Personen ab, und so manche Aktion wird mangels Helfer und Teilnehmer gestrichen.



Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Bericht des Vorsitzenden wider. Nach einem ausführlichen Rückblick auf das 50-jährige Jubiläum im Jahr 2017 - verbunden mit Dankadressen an die Akteure der Festveranstaltung - berichtete Manfred Mußmächer von der Beitragserhöhung, deren Ursache Kostensteigerungen im Rhönklub Hauptverein waren. Um die Finanzen ging es auch beim bisherigen Festsaal für Advents- und weitere Feierlichkeiten. Da nun eine Pauschale für die Nutzung des Festsaales gezahlt werden muss, will sich der Vorstand nach einer Alternative umschauen. Kritisch setzte sich Mußmächer mit der Einrichtung des Nationalparks Rhön auseinander, dessen politische Zukunft eher düster ist. Wenn überhaupt, dann sei nur eine gemeinsame Region aus Bayern, Hessen und Thüringen zukunftsfähig. Am Ende seines Berichtes kündigte er die Sommerfahrt 2018 an, die im Herbst nach Holland führen werde.



Verlust mit Rücklagen ausgeglichen

Kassenwart Erwin Henz musste aufgrund des Jubiläums, fehlenden Einnahmen aus dem Sommerfest und Mietaufwendungen einen Verlust bilanzieren, der aus den Rücklagen ausgeglichen werde. Trotzdem verfügt der Verein noch über eine gesicherte Finanzlage, und so wurde die Entlastung einstimmig erteilt.



Den Reigen der Fachwarte eröffnete der Kulturbericht. Insgesamt hatte man bei den Kulturwanderungen, Fahrten, Clubabenden und sonstigen Aktivitäten wie Adventsfeier 1300 Teilnehmer. Bei der Nikolaus-Wanderung mit Kindergartenkindern waren 32 Kinder angemeldet, aber leider sind nicht alle erschienen, so Mußmächers Anmerkung. Die nicht benötigten Nikolaustüten wurden der Bad Kissinger Tafel übergeben. Georg Weippert berichtete als Naturschutzwart von den besuchten Fachtagungen und den naturkundlich eingestimmten Wanderungen. Für insgesamt 32 Kilometer sind die Wegewarte Rüdiger Donnerstag und Günter Karkajtis zuständig und investierten in Pflege und Markierung von Teilen des Main-Werra-, des Karolinger- und des Jacobus-Weges insgesamt 86 Stunden.



28 Wanderungen mit 305 Kilometern

Wanderwart Berthold Schäflein bilanzierte bei 28 Wanderungen insgesamt 305 Kilometer, die von insgesamt 196 Männern, 172 Frauen und 42 Jugendlichen absolviert wurden. Fleißigste Wanderin war Heidrun Ruppert, fleißigster Wanderer Horst Hippler.



Beim Tagesordnungspunkt Ehrungen wurde Evelyn Katholing für 25-jährige Vereinstreue ausgezeichnet, und für ihr bescheidenes und korrektes Auftreten als Vorbild für alle Mitglieder mit einer Urkunde gewürdigt.