Einfälle und Mut sind in Oerlenbach gefragt

Nach dem 50-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2016 fand im vergangenen November die 50. Geflügelschau in der Wilhelm-Hegler-Halle in Oerlenbach statt. Im Rahmen einer Meisterschaftsfeier des Kleintierzuchtvereins Oerlenbach und Umgebung wurden die Erfolge der einzelnen Züchter gewürdigt und ein Resümee über die durchgeführte Veranstaltung gezogen.



Michael Günder, verantwortlicher Ausstellungsleiter, bedankte sich bei der Gemeinde Oerlenbach für die Bereitstellung der Ausstellungshalle und gab einen kurzen Rückblick auf die Vereinsschau, die er mit seinem Stellvertreter Tobias Günder vorbereitet hatte. Ausgestellt wurden 116 Tauben und sieben Paar Ziergeflügel.



Mit Qualität sehr zufrieden, mit Quantität weniger

Hinsichtlich der gemeldeten Tiere zeigte sich der Ausstellungsleiter wenig zufrieden. Mit 123 Käfignummern geht der schleichende Negativ-Trend weiter. Lag die Meldezahl bei den Tauben noch im Bereich der Vorjahre, waren die gemeldeten Paare Ziergeflügel weiter rückläufig. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde kein Zwerghuhn auf der Schau gezeigt. Mit der Qualität der ausgestellten Tiere zeigte sich Günder sehr zufrieden: Vier Mal die Note "vorzüglich" und neun Mal die Note "hervorragend" konnten die drei Preisrichter auf die ausgestellten Tiere vergeben.



"Wir müssen uns für die Zukunft etwas einfallen lassen und dürfen dabei unseren Mut nicht verlieren", appellierte Günder an die Vereinsmitglieder. Mit der Frage, welche Veränderungen nötig sind, um auch zukünftig attraktive Ausstellungen mit einer Vielzahl von Rassetieren durchzuführen, will der Verein sich intensiv beschäftigen. Für eine Fortführung der Ausstellung spricht auch die große Zahl der Besucher an beiden Veranstaltungstagen. Bereits am Samstag nach der Schaueröffnung konnten die ersten Besucher begrüßt werden. Viele Eltern und Großeltern waren mit ihren Kindern und Enkeln gekommen, um die ausgestellten Tiere zu bestaunen. Kaffee und Kuchen waren dabei noch ein weiterer Anreiz bei den Kleintierzüchtern, in der Wilhelm-Hegler-Halle vorbeizuschauen.



Für die Unterstützung beim problemlosen Auf- und Abbau der Käfige und dem Herrichten der Ausstellungshalle dankte Günder allen Helfern.



Am 17./18. November wird es wieder eine Lokalschau in der Turnhalle Ramsthal geben.



Vereinsmeister 2017

Die Vereinsmeister 2017 zeichnete Michael Günder aus. In der Sparte Ziergeflügel siegte Meinhard Olbrich (Euerdorf) vor Jürgen Schreiner (Frauenroth). Bei den Tauben setzte sich Michael Günder (Ramsthal) vor Oswald Buberl (Nüdlingen) und Jürgen Günder (Oerlenbach) durch. In der Jugendabteilung wurde Fabian Günder (Pfersdorf) Vereinsmeister. Weitere Auszeichnungen erhielten: Oswald Buberl: Landesverbandsprämie mit "Fränkische Feldtaube, schwarz"; Karl Servatius: Kreisverbandsehrenpreis mit "Portugiesische Tümmler, dreifarbig-bronze"; Fabian Günder: Jugend-Kreisverbandsehrenpreis mit "Thüringer Schnippen, gelb"; Meinhard Olbrich: Medaille für Ziergeflügel mit " Mexikanische Baumwachtel "; Meinhard Olbrich: Alfons-Werner-Wanderpokal für Ziergeflügel.