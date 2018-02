Einer der größten Gastgeber

Insgesamt 111 422 Übernachtungen können die Tagungshäuser des Bistums Würzburg im vergangenen Jahr verzeichnen. Damit wurde die 110 000er Marke erstmalig überschritten. In der Jugendbildungsstätte und dem Lernwerk Volkersberg sind im vergangenen Jahr 33 452 Übernachtungen und rund 5000 Tagesgäste gezählt worden. Damit gehört das Haus Volkersberg nicht nur zu den größten Gastgebern unter den Tagungshäusern des Bistums Würzburg sondern auch Stadt und Staatsbad Brückenau.Rund die Hälfte der Volkersberggäste sind Teilnehmer von eigenen Bildungs- und Freizeitveranstaltungen oder Gruppen aus dem Bistum Würzburg. Aber auch immer mehr Einzelgäste, Touristen oder Tagungsgruppen lernen den Volkersberg mit seiner besonderen Atmosphäre eines denkmalgeschützten Barockbaus in Verbindung mit modernen Bauelementen inmitten des UNESCO Biosphärenreservats Rhön schätzen.Damit sich die Gäste im Haus Volkersberg auch weiterhin wohl fühlen, wird im bevorstehenden Sommer eine große Renovierung des kompletten Klosterbaus in Angriff genommen. Mit einer Bausumme von knapp einer Million Euro werden von Mitte Mai bis Ende August die 30 Zimmer, vier Seminarräume und die Sanitäreinrichtungen von Grund auf saniert. Neue Holzmöbel, wohnliche Fußböden, helle Wandfarben und eine neue Belüftungsanlage sollen dazu beitragen, dass die in die Jahre gekommenen Zimmer wieder zum Wohlfühlen einladen.Im Zuge der Baumaßnahmen soll auch der historische Kreuzgang im 2. Stock des alten franziskanischen Klostergebäudes wieder hergestellt und geöffnet werden. Bei den Planungen und der Auftragsvergabe soll das regional ausgerichtete Profil des Hauses Volkersberg gestärkt werden und gezielt regional ansässige Firmen beauftragt werden. "Als großer Arbeitgeber in unserer eher strukturschwachen Region sehen wir uns auch dem Wohl der Menschen um uns herum verpflichtet. Uns ist es wichtig, durch einen regionalen Einkauf und der Beauftragung regional ansässiger mittelständischer Unternehmen auch zur Wertschöpfung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Rhön beizutragen", erklärt Rektor Klaus Hofmann. Dieses Ansinnen knüpft nahtlos an den regional ausgerichten Wareneinkauf des Hauses Volkersberg an. Im Tagungshaus Volkersberg kommen 73,33 Prozent der Speisen und Getränke aus der Region Rhön, in der Klosterschänke sind es sogar 95,1 Prozent.Von Anfang an wurde bei den Planungen des anstehenden Umbaus auf eine maßvolle Renovierung geachtet: "Natürlich wollen wir moderner werden und ein angenehmeres Wohnen in unseren Zimmern gewährleisten. Nichts desto trotz wird der Charme eines Jugendhauses nicht verloren gehen. Anfangs war noch im Gespräch, alle Zimmer mit Dusche und Toilette auszustatten. Das passt aber nicht zu unseren jungen Gästen wie den Schulklassen. Deshalb setzen wir auch weiterhin auf Sanitäreinrichtungen auf der Etage", sagt Hofmann weiter. Dem Bistum Würzburg als Träger des Bildungshauses zeigt man sich sehr dankbar. Klaus Hofmann sieht den Umbau als wichtige Investition, um als Kirche auf dem Volkersberg auch weiterhin eine Heimat für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bieten zu können.Man versteht sich dabei nicht als Konkurrenz zu den anderen Bad Brückenauer Gastgebern, sondern als attraktive Ergänzung des Übernachtungsangebotes damit Bad Brückenau auch weiterhin eine breite Gästestruktur ansprechen kann.Zum Verbund der Tagungshäuser des Bistums Würzburg gehören insgesamt neun Häuser mit Übernachtungsmöglichkeit und zwei Häuser für Tagesveranstaltungen, die alle auf der Homepage www.tagungshaeuser.net zu finden sind. Ausführliche Informationen zum Volkersberg findet man auf www.volkersberg.de