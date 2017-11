Eine Frau voll Herzenswärme und Tatkraft

Der Frauenringstag ist jedes Jahr für den Ortsring Bad Kissingen Anlass, an eine Wegbereiterin der Gleichstellung von Frauen zu erinnern. In diesem Jahr stand Elly Heuss-Knapp im Blickpunkt, die Ehefrau des ersten Bundespräsidenten der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland.



Ortsring-Mitglied Christel Koska hatte sich intensiv mit der Biografie von Elly Heuss-Knapp befasst und stellte im Hotel Wyndham Garden eine Frau vor, der es keinesfalls vorbestimmt war, einmal die erste Dame im Staat zu sein - die aber auf Grund ihrer angeborenen Herzensbildung und ihrer ungeheuren Tatkraft in diesem Amt Zeichen gesetzt hat, die sie bis heute unvergessen machen, wie Koska erklärte.



"1881 wurde Elly Knapp in Straßburg geboren, der damaligen Hauptstadt der deutschen Provinz Elsass-Lothringen", berichtete Christel Koska, "sie war die zweite Tochter des Professors Georg-Friedrich Knapp und seiner Frau Lydia, einer Georgierin aus einem russischen Adelsgeschlecht". Trotz der schweren Erkrankung ihrer Mutter sei Elly als ganz normales Kind aufgewachsen.



Nach dem Besuch eines Lehrerinnenseminars studierte sie in Freiburg und Berlin Volkswirtschaft und Nationalökonomie. Obwohl sie von der Zweimillionenstadt Berlin faszinierte war, sah sie auch die düsteren Hinterhöfe in den Arbeitervierteln, sie besuchte die Zentralstelle für Arbeitsnachweis und die Massen von Arbeitssuchenden dort schockierten sie. Als Elly Knapp bei der sogenannten Heimarbeit-Ausstellung half, lernte sie die teilweise menschenunwürdigen Bedingungen kennen, unter denen die Heimarbeiterinnen leben und arbeiten mussten, sah, wie willkürlich Löhne festgelegt wurden und wie schändlich Kinderarbeit betrieben wurde.



Die junge Elly Knapp nutzte jede Gelegenheit, wichtige Besucher der Ausstellung für das soziale Elend zu sensibilisieren. Darunter waren der Theologe und Politiker Friedrich Naumann, aber auch einflussreiche Großindustrielle und Reichstagsabgeordnete. Durch dieses Engagement entwickelte sich ein Sprungbrett für ihre Karriere, sie war in vielen deutschen Städten als Rednerin unterwegs, nannte unermüdlich die Probleme beim Namen und suchte hartnäckig nach Lösungsmöglichkeiten, auch dann, wenn sie auf den Widerstand einflussreicher Männer stieß.



"Berlin war nicht nur ein Karrieresprung für Elly Knapp", so Christel Koska, "dort lernte sie auch den jungen Redakteur Theodor Heuss kennen". Diese Freundschaft habe auch Bestand gehabt, als Elly zurück nach Straßburg ging, obwohl die erfolgreiche junge Frau Bedenken äußerte, sich auf die Beschränkungen der Ehe einzulassen - Beschränkungen, die zur damaligen Zeit durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Berufstätigkeit der Frau und das Vermögensrecht bestanden.



Am 11. April 1908 wurde das Paar von Ellys Jugendfreund Albert Schweitzer getraut, der mittlerweile Theologe und Arzt war. Während Theodor im journalistischen Bereich Karriere machte, unterrichtete Elly an Mädchenschulen und in der Aus- und Weiterbildung von Sozialarbeiterinnen - und sie hielt weiterhin viele Vorträge. Elly hatte ihren Mädchennamen nach der Heirat behalten, ging ihrer ehrenamtlichen und bezahlten Arbeit nach und verfügte über ihr eigenes Geld. Sie führte das Leben einer modernen Frau.



Im Sommer 1910 wurde Sohn Ernst Ludwig geboren. Wie viele junge Eltern waren auch Elly und Theodor Heuss glücklich, alles drehte sich um das Kind. Doch Elly wagte - für diese Zeit ungewöhnlich - den Spagat, Beruf und Familie zu verbinden. Sie engagierte sich in der Ausstellung "Die Frau in Haus und Beruf" und gab ihr erstes Buch heraus: "Bürgerkunde und Volkswirtschaftslehre für Frauen".



"Bildung und Wissen der Frauen waren ihr lebenslang ein echtes Anliegen", betonte Christel Koska.

Den Beginn des ersten Weltkrieges erlebte die Familie in Heilbronn, der Heimatstadt von Theodor Heuss. Ellys selbständige Lebensart wurde in der Provinzstadt anfangs nicht akzeptiert, sie aber verstand es, Frauen für soziale Aufgaben zu gewinnen.



Zusammen mit einer Freundin gründete sie eine Arbeitsbeschaffungsstelle, die die Frauen, deren Männer im Krieg waren, vor der Arbeit in Munitionsfabriken bewahrte. So wurde dafür gesorgt, dass 900 Frauen im Auftragedes Heeres nähten, strickten, flickten und dafür entlohnt wurden.



Nach dem Krieg und ihrer Rückkehr nach Berlin wartete ein neues Aufgabenfeld. Im November 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Und obwohl Elly Heuss nie eine aktive Kämpferin dafür war, vertrat sie nun die Meinung, dass Frauen ihr Wahlrecht auch nutzen müssten. Sie eilte von einer Wahlveranstaltung zur nächsten und warb pausenlos um rege Wahlbeteiligung.



Anfang der 1920er Jahre kam die nächste Herausforderung. Die freiberuflichen Tätigkeiten ihres Mannes brachten in Zeiten der Inflation nur ein kleines Zubrot zum Familienunterhalt, so dass Elly Anfang der 1920er Jahre jede Gelegenheit wahrnahm, Vorträge zu halten und zusätzlich Deutschunterricht für Ausländer erteilte, der in Dollar bezahlt wurde. Sie vermietete ein Zimmer ihrer Wohnung, denn die Familie brauchte das Geld. Erst als Theodor Heuss 1924 in den Reichstag unter Friedrich Ebert einzog, wurde es für Elly leichter.



Es war ein Auf und Ab im Leben der Elly Heuss-Knapp, so Koska. Doch auch in schweren Situationen sah die junge Frau das Positive, suchte Trost in der Religion und musste schließlich erleben, wie der Nationalsozialismus die Lebensverhältnisse der Bürger veränderte. Theodor Heuss verlor seine Dozentenstelle an der Hochschule für Politik und auch sein Reichstagsmandat wurde ihm aberkannt. Das von ihm verfasste Sachbuch "Hitlers Weg" fiel der Bücherverbrennung zum Opfer, Elly durfte keine Vorträge mehr halten und die Familie wurde fortwährend bespitzelt.



Aber Elly Heuss-Knapp ließ sich nicht unterkriegen, sie wurde Werbefachfrau. Für einige noch heute bekannte Markenfirmen wie Wybert, Beiersdorf, Knorr und Erdal entwickelte sie eine neuzeitliche Rundfunkwerbung und erfand das akustische Warenzeichen. So rettete Elly Heuss-Knapp die finanzielle Lage der Familie und ermöglichte ihrem Sohn den Abschluss des Studiums und den Start ins Berufsleben.



Nach 1945 wurde beim Aufbau des politischen Deutschland durch die Militärregierung jede Hand und vor allem berufliche Erfahrung gebraucht, und sowohl Elly Heuss-Knapp wie auch ihr Ehemann brachten sich ein. Elly, die erfahrene Lehrerin, war fortan mit der Neugestaltung der Schulbücher beschäftigt und organisierte den Schulfunk, der in der Nachkriegszeit als Bildungsmedium große Bedeutung erhielt. 1946 kehrte sie in die Politik zurück, als Alterspräsidentin hielt sie im ersten demokratisch gewählten Landtag in Württemberg-Baden die Eröffnungsrede im Parlament.



Theodor Heuss hatte maßgeblich im Parlamentarischen Rat an der Verfassung für einen neuen deutschen Staat mitgearbeitet und wurde zum Vorsitzenden der neu gegründeten Freien Deutschen Partei, der FDP, gewählt. Als ihn am 12. September 1949 die Bundesversammlung zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik wählte, endeten alle bisherigen Ehrenämter von Theodor Heuss und Elly Heuss-Knapp.



Die beschauliche neue Bundeshauptstadt Bonn wurde nun das neue Domizil. "Gleich zu Anfang beklagte die frisch gebackene First Lady die entsetzlich vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen", berichtete Koska, "doch schon einen Monat nach der Wahl lud sie 60 Flüchtlingskinder zu sich ein und bewirtete sie mit Kuchen und Schokolade."





Schon im Spätherbst 1949 stand das Konzept für das Deutsche Müttergenesungswerk. Egal, ob katholisch, evangelisch, sozialistisch, es wurden alle Wohlfahrtsverbände eingebunden und zum Muttertag 1950 sorgten sieben Millionen verkaufte Ansteckblümchen dafür, dass für

26 000 Frauen ein Erholungsurlaub ermöglicht werden konnte. Elly Heuss-Knapp war eine begeisternde Botschafterin für die Idee des Müttergenesungswerkes und warb immer wieder dafür: "Die größte Not der Nachkriegszeit ist nicht die Zerstörung der Häuser sondern die Gefährdung der Familien" - so war ihre Aussage.



"Schade, dass es dieser großherzigen Frau nicht vergönnt war, länger das einflussreiche Amt zu prägen", beendete Christel Koska ihre Ausführungen. Ende Mai schrieb sie in ihrem Vermächtnis an das Deutsche Müttergenesungswerk: "Das Müttergenesungswerk war für mich eine wirkliche Krönung meines Lebens." 1952 starb sie. Bis heute haben alle First Ladys der Bundesrepublik die Schirmherrschaft für das Müttergenesungswerk übernommen.