Ein schöner Seelengruß aus Bad Bocklet

"Wir geben es gerne zu, wir haben uns in den Kurpark verliebt", beginnt Marion Dubler die Präsentation ihres Buches "Der Kurpark in Bad Bocklet", und ihre Mitautorin Alexandra Schmölder ergänzt: "So viel Charme und so ein harmonischer Übergang in die Landschaft, das ist einzigartig". Deshalb sei aus dem Parkpflegewerk nicht nur eine Beschreibung mit schönen Bildern geworden, sondern das, was mit dem Untertitel "Ein schöner Seelengruß" umschrieben wird.

Das hören die Freunde Bad Bocklets, die zur Vorstellung des Buches in die Wandelhalle gekommen sind, sehr gerne. Interessierte Bürger, Mitglieder des Kurvereins, Altbürgermeister Wolfgang Back, Kurdirektor Thomas Beck, Bürgermeister Andreas Sandwall und Ehrenbürger Georg Christoph waren hocherfreut, dass nun eine ansprechende Dokumentation der historischen Kuranlagen vorliegt. Sie wird ergänzt durch charmante Beschreibungen aus dem 19. Jahrhundert, durch Pflanzen- und Blumenportraits sowie stimmungsvolle Aufnahmen des Landschaftsfotografen Markus Bollen, die das harmonische Ambiente des Kurparks und der umgebenden Landschaft eindrucksvoll zeigen.

Der Bayerische Staat hat ein sogenanntes Parkpflegewerk aufgesetzt, das Analyse und Dokumentation historischer Gärten, Parks, Plätze und Grünanlagen erfasst und Maßnahmen zu ihrer Pflege, Erhaltung und Restaurierung vorschlägt. Für den Kurpark und die Saale-Aue Bad Bocklet hat die Landschaftsarchitektin und Gartendenkmalpflegerin Marion Dubler zusammen mit der Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin Alexandra Schmölder seit 2015 das Konzept für eine langfristige Pflegeplanung erstellt. Die intensive Beschäftigung mit dem Kleinod Bad Bocklet, "seinen harmonischen Sichtachsen und dem fließenden Übergang in die Landschaft, wo nichts das Auge stört" ließ den Wunsch zu diesem Buch reifen, meinten die beiden Bamberger Expertinnen für Landschafts- und Denkmalpflege.

"Das haben wir unbedingt gebraucht", beschreibt Bürgermeister Andreas Sandwall das Buch. Weil die Gemeinde aus dem Nachlass von Pfarrer Uhl - der ja auch Motor der Blockleter Kur war- Geld für Kulturelles vorhanden ist, war auch die Finanzierung des Buches gesichert. Kurdirektor Beck bestätigt, dass die beiden Autorinnen ihn selbst und vor allem den örtlich zuständigen Landschaftspfleger Roland Metz (Kurgärtnerei Bad Kissingen) mit ihrer Begeisterung angesteckt haben. Er meinte: "Das Buch lädt ein in den Park hineinzugehen und zeigt Bad Bocklet als Naherholungsziel".

Auf 66 Seiten schlagen die Autorinnen einen Bogen von der "Wiederentdeckung der Quellen" über die Pläne von 1793 und 1847 bis zur Neugestaltung ab 1979. Auch der "Clou des Hubertus Wehner" wird beschreiben, der 1989 in der Längs- und Querachse Alleen mit 42 Linden anlegen ließ . Die 30-jährigen Linden, die im Kurpark Bad Kissingen zu eng standen, konnten zum Schnäppchenpreis umgesiedelt werden. Damals höchst umstritten, prägen sie heute den Park. Wegweisend für das Gesamterlebnis Park und Landschaft wird im Buch auch die Eschenallee jenseits des Brunnentempels beschrieben. Sie erschließt die Saale-Aue und bildete mit dem jetzt -weil marode- abgebrochenen Pavillon einen markanten Endpunkt der Sichtachse vom Fürstenbau aus.

Weil auch diese Bäume aus Bad Kissingen stammen wird im Buch zitiert: "Ist Kissingen die Residenz, dieser Gegend, so ist Bocklet ihr würdiges Lustschloss". Zu den künftigen Plänen gefragt bestätigt Bürgermeister Sandwall, dass der Pavillon mit erweiterten Funktionen wieder erstehen wird.

Das Buch "Der Kurpark in Bad Bocklet" ist in der Kurverwaltung zum Preis von 12,95 erhältlich.