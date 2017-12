Ein Nikolaus und viele nette Gespräche

Schon zum 29. Mal hatte das Bayerische Rote Kreuz wieder Menschen mit Behinderung aus dem ganzen Landkreis zu seiner traditionell vom Bereitschaftsdienst Steinach ausgerichteten Weihnachtsfeier eingeladen. Etwa 60 Betroffene mit ihren 30 Angehörigen und Betreuern konnte Organisator Alois Gundelach in der Henneberghalle begrüßen.

Natürlich freuten sich alle auf die vom Landgasthof Schneider gestifteten Schnitzel mit Kartoffelsalat und anschließend auf die von BRK-Frauen gebackenen Kuchen. Doch vor allem waren es die Gespräche in gemeinschaftlicher Runde bei Kerzenlicht und das bunte Unterhaltungsprogramm am Nachmittag, die wie jedes Jahr die Gäste lockte. Drei von ihnen - Hubert Dünisch aus Roth, Enrico Veth aus Elfershausen und Markus von Hippel aus Bad Kissingen - trugen sogar selbst mit einem Gedicht zum Gelingen der Feier bei.

Den Einstieg ins Programm gab wieder Pfarrer Michael Kubatko mit Liedern zur Gitarre, seiner "blauen Flamme". Stimmungsvoll ging es später weiter mit dem Bläserquartett der Steinacher Musikanten unter Leitung von Jürgen Limpert sowie den Auftritten des Männer- und des Frauenchores der Sängerlust Steinach, die sich abschließend unter Leitung von Andrea Metzler zum gemischten Chor vereinten.

Bürgermeister Andreas Sandwall, der gemeinsam mit drittem Bürgermeister Norbert Borst (Nickersfelden) nach Steinach gekommen war, dankte Organisator Gundelach, den neun Mitgliedern des Steinacher BRK-Bereitschaftsdienstes und allen Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz, sogar am Wochenende ihren Gästen "mit einem freundlichen Lächeln einen schönen Tag zu machen". Gundelach gab das Kompliment sofort weiter und ergänzte: "Ich bin stolz auf dieses Team." Er sprach auch allen Sponsoren seinen besonderen Dank aus und ergänzte gleich: "Ich hoffe doch, dass es im nächsten Jahr zum 30. Jubiläum unserer Feier noch ein paar mehr werden."

Höhepunkt der BRK-Weihnachtsfeier war natürlich das Erscheinen vom Nikolaus, in dessen Mantel diesmal Otto Dünisch aus Nickersfelden geschlüpft war. Gemeinsam mit seinem blonden Engel Marie Rupp (12) verteilte er kleine, von Steinacher Helfern selbst gebastelte Geschenke.