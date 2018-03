Ein Jahr mit zwei Höhepunkten

Spannung versprach die Neuwahl des Vorstandes im Vorfeld bei der Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Bad Bocklet. Doch bis auf einen Schriftführer konnten alle Positionen neu bzw. wieder besetzt werden. In die Position des 1. Vorsitzenden wurde Thomas Lindenberg gewählt, 2. Vorsitzende bleibt Martina Faber. Die Kassenführung behält Werner Horn. Als Beisitzer fungieren weiterhin Irmgard Gündling und Friedrich Wagenknecht. Ein Schriftführer muss noch gewählt werden. Friedbald Back trat von diesem Amt zurück.



Die 2. Vorsitzende und Chorleiterin Martina Faber erinnerte noch einmal an Höhepunkte des letzten Jahres. Im Juli fand zum 2. Mal das "Chöre im Park"-Konzert im Kurgarten Bad Bocklet statt. Die teilnehmenden Chöre und der gesamte Ablauf ernteten Beifall und Anerkennung von allen Seiten. Viel Probenarbeit war nötig, um die beiden Aufführungen "Weihnachten in Europa" gemeinsam mit dem Projektchor Gerolzhofen, Bläsern und Schlagzeugern gelingen zu lassen. Die Konzerte in der Laurentiuskirche Bad Bocklet und in der Stadtpfarrkirche Gerolzhofen begeisterten die Besucher und waren für die Sänger des Liederkranz unvergessliche Momente. Für 2018 ist neben kleineren Veranstaltungen am 18. Oktober ein Konzert im Kursaal fest geplant.



Auch der Kinderchor "SingMäuse" des Liederkranzes unter Leitung von Thomas Betzer hatte Auftritte in 2017. Für das kommende Jahr stehen Proben für das Musical "Tabaluga" an.