Ein Fest für alle Sinne

Im Wohnzimmer von Karin Gabel ist im Moment viel los: Die Damen vom Freundeskreis Pfarrer Martin treffen sich regelmäßig bei ihr, um für das Lichterfest zu basteln, das am Sonntag, 19. November von 14 Uhr bis 18 Uhr stattfindet. "Der Erlös aus dem Verkauf kommt dabei den Projekten von Pfarrer Martin aus Ghana zugute", so Sigrid Klemke, die wie die anderen Frauen eifrig dabei ist, für den guten Zweck kreativ tätig zu sein.



In diesem Jahr wird man die Veranstaltung im großen Kursaal von Bad Bocklet abhalten. "Aufgrund der großen Resonanz des Lichterfests weichen wir heuer in diese Räumlichkeit aus", so Klemke. Mit vielen Kerzen wird der Kursaal wieder heimelig geschmückt, denn das Lichterfest ist ein Ereignis für alle Sinne. So wird es wieder Glühwein, Kaffee und afrikanischen Tee sowie Kuchen geben. Fehlen dürften hier natürlich auch nicht die "Martinsweck", die in Bad Bocklet schon eine lange Tradition haben.



Ebenso wird es wieder einen Basar mit selbst Gebasteltem geben: Gestecke, Dekorationen, Kränze und Lichterkreationen gehören dazu, ebenso selbst gestrickte Socken und Schals . Kräftig ins Zeug gelegt hat sich auch Sigrid Schlembach aus Windheim, die Martinsgänse aus Plätzchenteig backen wird. Martina Faber hat extra für das Lichterfest wieder Glühweintassen getöpfert.



Nicht fehlen darf auch die Verlosung der "Martinsgans": Sie findet gegen 16.30 Uhr statt, auf Wunsch kann die Martinsgans auch gegen ein "Gänse-Essen" eingetauscht werden. Die Lose dafür gibt es bei der Veranstaltung, außerdem werden sie in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft am 18. und 19. November verkauft. Zudem gibt es noch andere Preise, die von der Firmen und der Gastronomie aus der Umgebung gestiftet werden.



In diesem Jahr wird es beim Lichterfest noch eine Besonderheit geben: So wird ein Blumenbild aus der Sammlung von Emil Waldmann an den Meistbietenden verkauft, das Mindesangebot liegt bei 300 Euro. "Wir freuen uns schon jetzt auf das Lichterfest", sagt Brigitte Junge vom Freundeskreis. Bis dahin sind auch die selbst gemachten Dekorationsartikel fertig. Dass es den Damen viel Spaß macht, für den guten Zweck zu basteln, merkt man, wenn man das Wohnzimmer von Karin Gabel betritt.