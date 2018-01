Ein Einsatz für die kleinste Wehr in Bad Bocklet

Die Freiwillige Feuerwehr Nickersfelden ist die kleinste in der Marktgemeinde. Nichtsdestotrotz ist hier der Einsatz äußerst groß. "Bei nicht einmal 60 Einwohnern haben wir 15 Aktive. Das kann sich doch sehen lassen", meinte Kommandant Norbert Borst. Und auch der Nachwuchs ist für die Zukunft gesichert. Wurde auf der Jahreshauptversammlung doch Kilian Borst als Anwärter per Handschlag in die Wehr aufgenommen. Altgediente gibt es in den Reihen der Nickersfelder Wehr aber genauso. So wurde Roland Raab für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. "Im Vereinsleben ist er eine feste Größe bei uns: 30 Jahre ist er nun schon in der Vorstandschaft", sagte der Kommandant in seiner Laudatio. Seit 2007 verwaltet Raab die Kasse der Feuerwehr. "Mach weiter so, denn solche Leute braucht unsere kleine Wehr", lobte Borst.



Vorsitzender Rainer Borst erwähnte in seinem Rückblick, dass man 2017 am Faschingszug in Steinach mit einem eigenen Wagen teilgenommen hatte. Ein Höhepunkt im Vereinsleben war wieder einmal das Saale-Musicum, das sich in Nickersfelden seit langem zu einer festen Größe etabliert hat. Derzeit sei die Feuerwehr gerade dabei, den Wagen für den Faschingsumzug in Steinach zu bauen. Auch das Saale-Musicum wird wieder stattfinden, diesmal sogar in einem etwas größeren Rahmen: denn die neu angeschaffte Pumpe soll bei dieser Gelegenheit eingeweiht werden.



Kommandant Norbert Borst erläuterte, dass im vergangenen Jahr neun Übungen absolviert wurden. "Die Übungsbeteiligung ist ausbaufähig", warf er in den Raum. Aber er zeigte sich zuversichtlich: "Das wird heuer bestimmt besser". Leider musste man ein Jahr lang ohne Pumpe auskommen. Glücklicherweise ist das aber behoben, am 29. September wurde die erste Übung mit der neuen Pumpe abgehalten. "Es hat zwar etwas länger gedauert, aber jetzt sind wir wieder einsatzfähig. Hierbei gilt mein besonderer Dank der Gemeinde für die Anschaffung der Pumpe", so der Kommandant.



Im vergangenen Jahr war die kleine Wehr nur zu einem Einsatz gerufen worden. So galt es am 26. August, die Straße zwischen Roth und Nickersfelden aufgrund einer regenreichen Nacht zu reinigen. Dabei waren sieben Feuerwehrleute aus Nickersfelden beteiligt. Im Verein habe es darüber hinaus zahlreiche Veranstaltungen gegeben.



"Nickersfelden ist zwar eine kleine Wehr, aber sie ist dennoch sehr wichtig", sagte Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU). Der Zusammenhalt sei groß, sehr viele Aktive seien tätig. Er bedankte sich bei allen für den geleisteten Dienst.



Kreisbrandinspektor Ronald Geis lobte die gute Zusammenarbeit zwischen der Wehr und der Feuerwehrführung. "Die Jugend ist für die Feuerwehr wichtig, aber auch die Mitarbeit der Älteren ist unerlässlich", betonte er. In Nickersfelden herrsche ein ausgewogenes Verhältnis.