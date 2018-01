Ein Abend voller Besinnlichkeit

Mitwirkende waren die in Aschach aktiven Musikgruppen mit der Blaskapelle, dem Kirchenchor

und dem Gesangverein 1890 Aschach sowie einer Flötengruppe aus dem Raum Oberthulba. Soloauftritte wurden von einer Klarinettenjugendgruppe unter Leitung von Walter Borst vorgetragen. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Robert Bauch, dem Dirigenten des Gesangvereins 1890 Aschach.



Das von der Blaskapelle unter anderen gespielte "Halleluja" von Leonard Cohen entlockte den Zuhörern ein leises Mitsummen. Der Kirchenchor unter Leitung von Ruth Roth sorgte für weihnachtliche Stimmung mit traditionellen Liedern hauptsächlich vom Komponistenteam "Heinzmann".



Harmonische Vorträge

Der Gesangverein 1890 Aschach beeindruckte besonders mit seinem Lied "Kind in der Krippe" aufgrund der mittelalterlichen Melodiegebung und der damit verbundenen Anforderung an den Chor. Die Flötengruppe rundete mit ihren harmonischen Vorträgen das stimmungsvolle Vorabendkonzert meisterhaft ab. Umrahmt wurde das Programm durch die besinnlichen Vorträge der Vorsitzenden des Gesangvereins Waltraud Wirsching.



Der Eintritt war frei, es konnte jedoch eine Spende zugunsten der neu errichteten Spielhalle im Kindergarten gegeben werden. Tatsächlich kam ein höherer zweistelliger Betrag an Spendengeldern zusammen, der im Anschluss an das Kirchenverwaltungsmitglied und gleichzeitigen Vorsitzenden des Kindergarten-Johannisvereins, Andreas Brehm, übergeben werden konnte. Dieser

bedankte sich für das wunderschöne Weihnachtskonzert und die Spende.