Ehrungen und "Freund Biber" Themen bei Bad Kissinger Sportanglern

Christopher Wex gab bei der Jahreshauptversammlung der Bad Kissinger Sportanglervereins einen Überblick über die beiden Seen, ihren Fischbestand und vor allem die Arbeitseinsätze, die die Gewässer erforderten.



Sanierung, Jungfische und Fischsterben

Das fing mit der Sanierung des undichten Mönchs an, wozu erst einmal Wasser abgelassen werden musste, das im Spätwinter dann wieder aufgestaut wurde. Weil viel Gras und Schilf im See war, musste ein Mähboot kommen. Dann wurden Jungfische eingesetzt, die das Gras im Gewässer kurz halten sollten, aber an einem heißen Julitag gab es ein unerklärliches Fischsterben mit zwei bis drei Zentnern toten Fischen.



Und dann war da noch der "Freund Biber", der einen rund 25 Meter hohen Baum so fällte, dass er direkt auf dem neu errichteten Damm zum Liegen kam. "Baum liegen lassen und Biber nicht vertreiben", so die Antwort der zuständigen Fachbehörde. "So lange der Biber sich an der Rinde des gefällten Baumes gütlich tut, fällt er keinen zweiten Baum, und vertreiben oder vergrämen darf man ihn sowieso nicht ...", lautete die Belehrung durch das Landratsamt. "Glück" haben die Angler, dass der Biber sich nicht im Damm eingenistet und diesen löchrig gemacht hat, sondern sich eine andere, ruhige Stelle für seinen unterirdischen Bau ausgesucht hat. Nahestehende Bäume sollen und dürfen nun mit Hasendraht vor weiteren Bissattacken des Nagers geschützt werden.



174 Mitglieder

174 Mitglieder hat der Kissinger Angelsportverein aktuell, unter ihnen 115 Aktive und acht Jugendliche. Besonders stolz ist der Verein auf die 18 Zugänge im Jahr 2017.



Ehrungen

Vorsitzender Uwe Kiesel konnte im Rahmen der Jahreshauptversammlung zahlreiche Ehrungen aussprechen. So wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Andreas Strasheim, Benedikt Staab, Michaela Kiesel, Siegfried Hensler,Georg Hensler, Christian Fischer, Holger Rudolf, Waldemar Miller und Daniel Meier; 25-Jährige Vereinsmitgliedschaft: Heinz-Erich Ettert, Wolfgang Reuß,

Hans Schmück und Reinhard Höhn; 40 Jahre im Sportanglerverein: Alfred Liebl, Norbert Larbig, Ralf Kimmel und Norbert Guse.



Angeregt diskutiert wurde der Wunsch, Fliegenfischen in der Saale wieder mehr zu ermöglichen, wie dies auch an manchen anderen Gewässern möglich ist.