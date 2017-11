Ehrungen bei den Garitzer Narren

Sehr zufrieden blickte Vorsitzender Nicolas Sauer in der Generalversammlung der Garitzer Faschingsgesellschaft "Biertümpelclub" (BTC) auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Dem Verein gehören so viele Mitglieder wie noch nie an: Auf 221 stieg der Mitgliederstand laut Sauer. Die Mitgliedschaft im BTC erweise sich als "belebend für Körper und Geist, die gleichsam einer intellektuellen Streicheleinheit, wie Balsam für die Seele" sei.

In seinem Jahresbericht ging Nicolas Sauer auf die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr ein, die in drei Vorstandssitzungen und zahlreichen weiteren Besprechungen vorbereitet wurden. Präsenz zeigte der Verein im Fasching 2017 unter anderem bei den Prunksitzungen der Fidelia in Reiterswiesen und der Schwarzen Elf in Schweinfurt. Dieses Miteinander bewertete Sauer als "einfach nur großartig."

Als unbestrittenen Glanzpunkt der Vereinsveranstaltungen des vergangenen Jahres bezeichnete Sauer die beiden ausverkauften Elferratssitzungen unter dem Motto "Garitz statt Strand." Ein begeistertes Publikum sowie stehende Ovationen für die Darbietungen rund um den neuen Kissinger Wunderbrunnen seien Beleg für diesen Erfolg.

Nicolas Sauer dankte den mehr als 100 Aktiven und Helfern für ihr Engagement bei den Elferratssitzungen. Insbesondere galt sein Dank auch den Verantwortlichen "hinter den Kulissen", die an der hohen Qualität der Veranstaltung und den ungebrochenen Zuspruch beim Publikum maßgeblich mit verantwortlich sind. Für ihre besonderen Verdienste für die fränkische Fastnacht wurden vom Fastnacht-Verband Gertrud Kessler und Stefan Lotter mit dem Sessionsorden des FVF, Horst Müller und Matthias Scheit mit dem Verdienstorden des FVF und Axel Dürheimer mit dem Till von Franken ausgezeichnet.

Der Kassenbericht von Hans-Jürgen Koch bestätigte solide Vereinsfinanzen. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld belaste den Verein nicht, weil die Einnahmen unmittelbar wieder in Technik, Kostüme und Einrichtungsgegenstände investiert würden. Koch zeigte sich erfreut über die Vereinsförderung durch die Stadt Bad Kissingen. Angesichts der positiven Mitgliederentwicklung und des ausgewogenen Einnahmen- und Ausgabenverhältnisses wurde die Vorstandschaft der Garitzer Faschings-gesellschaft BTC von der Generalversammlung einstimmig entlastet wurde.



Ehrung für langjährige Mitglieder

Mit Urkunde und Ehrennadel wurden geehrt, für 25-jährige Mitgliedschaft:

Jürgen Götz und Christian Rüth

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde zum beitragsfreien Mitglied ernannt:

Erich Kutscher, Rudi Bömmel und Klaus-Peter Glöckler

Für 50-jährige Mitgliedschaft:

Horst Hippler, Karl Koch, Helmut Reichert und Dieter Schmück



Am Ende er Generalversammlung wurde noch darauf hingewiesen, dass am 26. und 27. Januar die Elferratssitzungen der Session 2017/2018 stattfinden.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand im Amt bestätigt:



Vorsitzender Nicolas Sauer



2. Vorsitzender Benedikt Rüth



Kassier Hans-Jürgen Koch



Als Schriftführer wurde Julian Kühnlein neu gewählt.



Beisitzer sind Jochen Wehner, Andreas Kaiser, Oliver Hertrich, Marc Emmerth, Mario Seider, Stefan Lotter, Tobias Alles und Philipp Körner



Edi Kiesel stand nach 32 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zum Vorstand nicht mehr zur Wahl. Für seine herausragenden Leistungen erhielt er die "goldene Ananas". Benedikt Kiesel schied aus beruflichen Gründen ebenfalls aus dem Vorstand aus. Ihm folgt Philipp Körner.