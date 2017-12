Ehrung für Hildrut Loibersbeck

Vorsitzender Reiner Kirchner berichtete davon, dass der Ortsverband derzeit aus 223 Mitgliedern besteht. "Die Tendenz ist stabil", sagte er. Der Schwerpunkt der VdK-Arbeit liegt nach seinen Worten bei der Mitglieder- und Seniorenbetreuung. Dabei waren die Seniorennachmittag sowie die Weihnachtsfeier 2016 gut besucht. "Freuen würden wir uns über weitere Helferinnen und Helfer, besonders in Stralsbach", betonte der Vorsitzende. Auch bei der "Helft Wunden heilen"-Sammlung hat sich der Ortsverband in diesem Jahr wieder beteiligt. So konnten rund 630 Euro für bedürftige Menschen gesammelt werden.



Bei der Mitgliederversammlung wurde außerdem Hildrut Loibersbeck für ihre 30-jährige Mitgliedschaft geehrt.



Halbtagesausflug geplant

In einem Ausblick erläuterte Kirchner, dass 2018 wieder ein Halbtagesausflug geplant ist. Die Mittwochsrunden finden auch weiterhin beim Plootzbeck in Premich statt. Der Mitgliederversammlung schloss sich die traditionelle Weihnachtsfeier an, bei der vorweihnachtliche Lieder gesungen wurden und man gemütlich beisammen saß.